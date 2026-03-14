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Jugaad Ka Video: बिहार के लड़के ने निकाला गजब का जुगाड़, बिना गैस के भी बना लिया स्वादिष्ट खाना | देखें वीडियो

Jugaad Ka Video: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह बिहार के लड़के ने गजब दिमाग लगाकर बिना गैस के ही खाना बना लिया.

Published date india.com Published: March 14, 2026 11:41 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Jugaad Ka Video

Jugaad Ka Video: सोशल मीडिया पर जुगाड़ के वीडियो खूब शेयर किए जाते हैं. इनमें दिखने वाले गजब नजारे हंसाने के साथ-साथ चौंकाने भी हैं. ऐसा ही कमाल का एक वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है. इसमें पटना के लड़के ने बिना गैसे के खाना बनाने का तरीका ढूंढ निकाला. फिर उसका वीडियो शेयर करके सोशल मीडिया पर धूम मचा दी. इसमें आपको दिखेगा कि लड़के ने पतीले में पानी गर्म करने वाला रॉड डालकर सब्जी बना ली. रोटी के लिए उसने कपड़े आयरन करने लाला प्रेस का प्रयोग किया. उसका ये दिमाग देखकर नेटिजन्स के भी होश उड़ गए. आलम यह है कि वीडियो पर एक से एक प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

बिना गैस के पकाया खाना

इंस्टाग्राम पर अपलोड किए गए वीडियो में आप देख सकते हैं कि लड़के ने गैस खत्म होने के बाद खाना बनाने के लिए गजब तरीका निकाला. उसने दिमाग लगाया और पानी गर्म करने वाला रॉड लाया. फिर कपड़े आयरन करने वाला प्रेस उठा लिया. उसने सारी सब्जियां काटीं और एक साथ एक पतीले में डाल दिया. फिर मसाला और पानी डाल दिया. अब उसे पकाने के लिए उसने पानी गर्म करने वाला रॉड पतीले में डाल दिया. हीट से सब्जियां तुरंत पकने शुरू हो गईं. अब लड़का रोटी बनाने के लिए प्रेस से ले आया. रोटियां बेलकर उसने जैसे ही प्रेस पर रखा वो फूलनी शुरू हो गईं. इस तरह से लड़के ने बिना गैसे के भी खाना बना लिया.

इंस्टाग्राम पर यहां दिखेगा वीडियो:

देखकर चौंक गए लोग

लड़के ने जिस तरह से दिमाग लगाकर खाना बनाया उसे देखकर हर कोई चौंक उठा. एक यूजर ने लिखा है, ‘भाई ने गजब तरीका बताया है.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘कहां से इतना दिमाग लाते हैं लोग.’ इसी तरह के एक से एक रिएक्शन वीडियो पर पोस्ट हो रहे हैं. इन दिनों वैसे भी गैस सिलेंडर की क्राइसिस की खबरें हैं. ऐसे में लड़का इस तरीके से सोशल मीडिया पर छा गया. वीडियो शेयर कर बताया गया है कि जुगाड़ पटना के लड़कों ने निकाला है. इसे reporter_rohit नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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