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Jugaad Ka Video: लो बजट में 'मनाली' घूम आए लड़के, तरीका देखकर नेटवर्क ही उड़ जाएंगे आज | देखें वीडियो

Jugaad Ka Video: गांव के कुछ लड़के देखते ही देखते मनाली जैसी जगह पर पहुंच गए. खास बात ये है कि ऐसा करने में उन्हें सिर्फ 2 सेकेंड का समय लगा.

Published date india.com Updated: May 5, 2026 10:54 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Jugaad Ka Video

Jugaad Ka Video: सोशल मीडिया पर जुगाड़ के एक से एक वीडियो देखने को मिलते हैं. इनमें कुछ तो सामान्य होते हैं मगर कुछ ऐसे होते है जिन्हें देखकर वाकई होश उड़ जाते हैं. जुगाड़ से ही जुड़ा एक वीडियो सबका ध्यान खींच रहा है. इसमें कुछ लड़कों ने ऐसा तरीका अपनाया कि हर कोई चौंक गया. उन्होंने लो बजट में एक तरह से ‘मनाली’ का ट्रिप कर लिया. खास बात ये रही है कि वो इस दौरान एक ही जगह पर खड़े रहे. मगर अपने वीडियो में कुछ इफेक्ट्स डालकर उसे लोगों के लिए चौंकाने वाला बना दिया.

नहीं देखा होगा ऐसा लो बजट ट्रिप

ध्यान खींच रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि गांव के कुछ लड़के रेत के टीले के पास नजर आ रहे हैं. उन्होंने मोबाइल कैमरा सेट किया और वीडियो बनाना शुरू कर दिया. वीडियो में फिर कुछ ऐसे इफेक्टस डाले कि तुरंत सारा सीन बदल गया. देखते ही देखते गांव के लड़के मनाली जैसी जगह पर पहुंच गए. वे हाथों में रेत उठाते मगर लोगों को बर्फ दिखती. सारा नजारा ऐसा दिखने लगा मानो वे ऐसे हिल स्टेशन में पहुंचे हैं. जहां हर ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है.

यहां देखिए वायरल वीडियो:

देखकर नेटिजन्स भी चौंके

इस नजारे को देखकर लोग इसे लो बजट मनाली ट्रिप बता रहे हैं. कई लोग तो सीन देखकर बिल्कुल यकीन ही ना कर सके कि ये अचानक हुआ क्या. सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो अपलोड हुआ देखते ही देखते वायरल हो गया. एक यूजर ने लिखा है, ‘लड़कों ने पल भर में जज्बात बदल दिए. माहौल बदल दिया.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘अगर बताया ना जाए तो कोई पहचान भी नहीं सकता.’ वीडियो को viral_ka_tadka नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

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Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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