Jugaad Ka Video: चॉपस्टिक से भी खाने का निकाल लिया देसी तरीका, देखकर आंखें फटी रह जाएंगी | देखें वीडियो

Jugaad Ka Video: वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह शख्स चॉपस्टिक से खाने के लिए भी देसी जुगाड़ निकाल लेता है. उसका तरीका वाकई दिमाग हिला देगा.

Published date india.com Updated: January 25, 2026 2:36 PM IST
Photo credit: (ankit_raj_rx900/ Instagram)

Jugaad Ka Video: चीन समेत कई एशियाई देशों में खाने के लिए चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है. चॉपस्टिक आमतौर पर दो पतली लकड़ियों से बनी होती है, जिन्हें सही तरीके से पकड़ना और चलाना आना जरूरी होता है. जो लोग चॉपस्टिक इस्तेमाल करने के आदी होते हैं, वे इससे आसानी से खाना खा लेते हैं. मगर जिन्हें इसकी आदत नहीं होती उनके लिए यह काफी मुश्किल साबित होता है. खासकर भारतीयों के लिए जो चम्मच या हाथ से खाना खाना पसंद करते हैं. चॉपस्टिक से खाना कई बार परेशानी का कारण भी बन जाता है. इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सबका ध्यान खींच रहा है.

चॉपस्टिक से खाने का देसी जुगाड़

वायरल हो रहे वीडियो में एक बिहारी शख्स चॉपस्टिक से खाने की कोशिश करता नजर आता है, लेकिन वह परेशान हो जाता है. इसके बाद वह अपनी समझदारी और देसी दिमाग का इस्तेमाल करता है. उसने चॉपस्टिक की दोनों लकड़ियों के बीच एक छोटा सा प्लास्टिक का चिमटा या क्लिप लगा दिया. इससे दोनों लकड़ियां आपस में जुड़ गईं और चॉपस्टिक को पकड़कर खाना उठाना आसान हो गया. इस छोटे से जुगाड़ के बाद वह आराम से खाना उठाने लगा और बिना किसी दिक्कत के खाने लगा. उसका यह तरीका देखकर लोग हैरान रह गए.

नेटिजन्स ने की जमकर तारीफ

इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कई यूजर्स ने बिहारी शख्स के इस देसी जुगाड़ की तारीफ की और कहा, ‘जब दिमाग चलता है तो तरीका खुद निकल आता है.’ कुछ लोगों ने मजाक में लिखा कि यह जुगाड़ चॉपस्टिक से परेशान लोगों के लिए बहुत काम का है. वहीं कुछ ने कहा कि भारतीय जुगाड़ की मिसाल पूरी दुनिया में मशहूर है और यह वीडियो उसी का सबूत है. इस वायरल वीडियो को ankit_raj_rx900 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. इसे सैकड़ों-हजारों व्यूज भी मिल चुके हैं.

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की.

