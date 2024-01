Jugaad Ka Video: गजब क्रिएटिविटी है भाई! इतने कम पैसों में सोलर कार बनाकर फर्राटे भरने लगा लड़का | देखें वीडियो

Jugaad Ka Video: सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल होने लगे इसके बारे में कोई पहले से नहीं बता पाता. ये प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए सबसे उचित मंच है जो पैसों के अभाव में अपने हुनर को दुनिया के सामने नहीं रख पाते हैं. बीते महीने या वर्षों में कई ऐसे लोग सामने आए हैं जो सोशल मीडिया के जरिए अपने हुनर का छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं. आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग कम पैसों में ही ऐसी गजब क्रिएटिविटी दिखाते हैं कि बड़े से बड़ा आदमी भी चौंक जाता है. कई बिजनेसमैन भी ऐसे लोगों के हुनर की तारीफ करते नजर आते हैं.शानदार क्रिएटिविटी वाले ये लोग शहरों के साथ-साथ गांवों से भी खूब निकलते हैं. अभी इसी तरह का एक वीडियो सामने आया है, जो छा गया है.

वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक लड़का कम खर्च में ही किस तरह एक सोलर कार तैयार कर देता है. इतना ही नहीं वो उसे सड़कों पर भी दौड़ाता हुआ नजर आ रहा है. लड़के ने गाड़ी को इस तरह से डिजाइन किया है जिसे देख हर कोई दांतों तले उंगली दबा रहा है. लड़का फुल स्पीड में सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहा है. राह चलते लोग भी सामने इस तरह का वाहन देखकर अचरज में पड़ रहे हैं. साफ पता चलता है कि जहां लोग गाड़ियों में भारी भरकम पैसे खर्च करते हैं. वहीं लड़के ने बहुत कम ही खर्चे में गाड़ी बनाकर सड़क पर दौड़ा दिया.

DIY Genius ⭐ This guy engineered his own #SolarElectricCar 🌞🚗⚡#CES2024

