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Jugaad Ka Video: दो कमरे में फिट कर दिया एक ही AC, होश उड़ा देगा जुगाड़ का यह वीडियो

Jugaad Ka Video: देख सकते हैं कि कैसे दो कमरों को जोड़ने वाली दीवार में स्प्लिट एसी लगा दिया गया. आधा एसी एक कमरे में और आधा दूसरे कमरे में.

Published date india.com Published: April 29, 2026 11:49 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Jugaad Ka Video

Jugaad Ka Video: सोशल मीडिया पर जुगाड़ से जुड़े एक से एक नजारे देखने को मिलते हैं. इनमें कुछ नजारे सामान्य होते हैं तो कुछ एकदम से होश उड़ा देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है. इसमें एक ही एसी को दो कमरे में फिट कर दिया गया है. जिसने भी यह काम किया है उसका जुगाड़ देखकर ही यूजर्स चौंक गए. इस जुगाड़ को देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं और तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. जुगाड़ का यह वीडियो तेजी से वायरल होने लगा है.

दो कमरे में फिट किया एसी

ध्यान खींच रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो कमरों के बीच की दीवार में एक स्प्लिट एसी को इस तरह फिट किया गया है कि उसका आधा हिस्सा एक कमरे में और बाकी आधा दूसरे कमरे में नजर आता है. आमतौर पर एसी को एक ही कमरे में लगाया जाता है, लेकिन यहां इसे इस तरह सेट किया गया है कि दोनों कमरों में ठंडी हवा पहुंच सके. इस जुगाड़ का मकसद साफ है एक ही एसी से दो जगहों को ठंडा करना. हालांकि यह तरीका तकनीकी रूप से कितना सही है, इस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसे लगाने वाले की क्रिएटिव सोच से लोग हैरान हैं.

इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:

जुगाड़ की हो रही चर्चा

इस विचित्र वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर मजेदार कमेंट्स करना शुरू कर दिया. कुछ लोगों ने इसे पैसे बचाने का शानदार तरीका बताया, तो कुछ ने इसे खतरनाक भी करार दिया. कई यूजर्स का कहना है कि इस तरह का सेटअप एसी की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है और लंबे समय में नुकसान भी पहुंचा सकता है. वीडियो को briefingbharat नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. इसे हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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