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Jugaad Ka Video Kadahi Me Ek Sath Banaye Chai Maggi Aur Pakore Google Trends Woman Made Tea Maggi And Pakora In A Single Pan Everyone Impressed

Jugaad Ka Video: एक ही कड़ाही में बना लिए चाय-पकौड़े और मैगी, महिला का तरीका देख भौंचक्के रह गए लोग | देखें वीडियो

Jugaad Ka Video: सोशल मीडिया पर जुगाड़ का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया कि ये कैसे संभव है.

Jugaad Ka Video: जुगाड़ से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं. इनमें कुछ नजारे तो ऐसे भी दिख जाते हैं जो सबको हैरत में डाल देते हैं. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है, जो एक महिला से जुड़ा है. इसमें महिला ने सिर्फ एक ही कड़ाही में तीन चीजें तैयार कर लीं. खास बात यह रही कि उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए गुथे हुए आटे की मदद से कड़ाही के अंदर तीन अलग-अलग हिस्से बना दिए. इसके बाद उसने हर हिस्से में अलग चीज पकानी शुरू कर दी. वीडियो देखते ही देखते इंटरनेट पर छा गया.

एक ही कड़ाही में बनाईं तीन चीजें

वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि महिला ने कड़ाही को तीन भागों में बांटने के बाद पहले हिस्से में चाय बनानी शुरू की. दूसरे हिस्से में उसने मैगी डाल दी और तीसरे हिस्से में पकौड़े तलने लगी. सबसे मजेदार बात यह थी कि तीनों चीजें एक ही समय पर पक रही थीं. थोड़ी ही देर में चाय तैयार हो गई, मैगी भी बन गई और पकौड़े भी कुरकुरे होकर तैयार हो गए. महिला बड़े मजे से इन तीनों चीजों का आनंद लेती दिखाई दी. इस अनोखे तरीके को देखकर लोग हैरान रह गए. कई लोगों ने कहा कि ऐसा जुगाड़ शायद ही पहले कभी देखा हो.

इंस्टाग्राम पर यहां देखिए वीडियो को:

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इंप्रेस हो गए नेटिजन्स

जुगाड़ के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लाखों लोग देख चुके हैं. कई यूजर्स ने मजेदार कमेंट भी किए. कुछ लोगों ने कहा कि बढ़ती एलपीजी गैस की कीमतों के समय यह तरीका काफी काम का हो सकता है. वहीं कुछ लोगों ने इसे ‘देसी इंजीनियरिंग’ का शानदार उदाहरण बताया. लोगों का कहना है कि भारतीयों के पास हर मुश्किल का कोई न कोई जुगाड़ जरूर होता है. इसी तरह के अलग-अलग रिएक्शन वीडियो पर पोस्ट हो रहे हैं. इसे foodcravingspoint नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

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