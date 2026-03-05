By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Jugaad Ka Video: गजब का सेल्समैन निकला ये लड़का, कुछ नहीं मिला तो ऊंची कीमत में बेच दी लकड़ी | देखें वीडियो
Jugaad Ka Video: वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह लड़के ने छोटी सी लकड़ी को ऊंची कीमत में बेच दिया.
Jugaad Ka Video: सोशल मीडिया पर एक लड़के का वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें वो गजब का बिजनेस स्किल दिखा रहा है. उसने एक आम सी लकड़ी उठाई और बाजार में जाकर ऊंची कीमत में बेच आया. उसने ऐसा जुगाड़ लगाया कि हर कोई उसके देखता ही रह गया. सभी उसके बिजनेस वाले दिमाग की तारीफ में जुटे हैं. इसमें लड़का ये प्रयोग करता दिख रहा है कि क्या वो एक लकड़ी को ऊंची कीमत में बाजार जाकर बेच सकता है. इसी क्रम में उसने लकड़ी में थोड़े बहुत बदलाव किए और लोगों के बीच उसे बेचने पहुंच गया. कमाल की बात ये रही कि वो इसमें सफल भी हो गया.
छोटी सी लकड़ी से कमा लिए हजारों
वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कि लड़का प्लान बनाता है कि वो लकड़ी बेचकर आएगा वो भी ऊंची कीमत पर. फिर क्या था वो एक छोटी सी लकड़ी लेकर आता है और फिर एक डिजाइन बनाता है. फिर बढ़ई के पास जाकर लकड़ी को उसी डिजाइन में काटने के लिए कहता है. लकड़ी का डिजाइन बनने के बाद वो लड़का साइनिंग पेंट लगा देता है. फिर उसमें एक लैंप लटका देता है. अंत में लकड़ी एक लग्जरी आइटम में बदल गई थी. लड़का फिर उसे लेकर लोगों के बीच जाता है. वो पहले इसकी कीमत 8 हजार बताता है. मगर मोलभाव के बाद 7 हजार में बेचने के लिए तैयार हो जाता है. लकड़ी को जो उसने डिजाइन दिया था वो सभी को खूब पसंद आता है.
यहां देखिए वायरल वीडियो:
मुनाफे ने किया दंग
अंत में एक शख्स आता है और साढ़े 5 हजार में डील फाइनल करता है. लड़का भी खुशी-खुशी उसे लकड़ी दे देता है. फिर बताता है कि लकड़ी को लग्जरी आइटम बनाने के लिए उसने 1100 रुपये खर्च किए थे और इतनी ऊंची कीमत में बेच आया. सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो सामने आया हर कोई हक्का-बक्का रह गया. हर कोई उसके शार्प बिजनेस माइंड की तारीफ कर रहा है. इस वीडियो को indiatv24hrs नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी अपलोड किया गया है.