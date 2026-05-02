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Jugaad Ka Video: महिला ने बना लिया ऐसा वॉशिंग मशीन, अंदर से देख लिया तो आंखें ही फटी रह जाएंगी | देखें वीडियो
Jugaad Ka Video: इस वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह महिला ने घर में गजब का वॉशिंग मशीन बनाया. इसे देखकर हर कोई चौंक गया.
Jugaad Ka Video: देसी जुगाड़ के वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं. लोग कम संसाधनों में ऐसी-ऐसी चीजें तैयार कर देते हैं जिन्हें देखकर यकीन तक नहीं होता है. ऐसा ही एक वीडियो फिलहाल छाया हुआ है. इसमें एक महिला ने घर पर ही एक ‘वॉशिंग मशीन’ तैयार कर लिया. लेकिन उसका तरीका इतना अलग और मजेदार है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. इसे देखकर नेटिजन्स भी अपनी हंसी को नहीं रोक पा रहे हैं.
कार्टन बॉक्स का इस्तेमाल
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला ने एक बड़ा सा कार्टन बॉक्स लिया, और उसे वॉशिंग मशीन की तरह काट-छांट कर तैयार किया. उसने बॉक्स के सामने की तरफ एक बड़ा गोल छेद बनाया, ताकि उसमें कपड़े डाले जा सकें. इसके बाद उसने बॉक्स के ऊपर ‘वॉशिंग मशीन’ भी लिख दिया, जिससे यह और असली जैसा लगे. पहली नजर में देखने पर यह एक साधारण जुगाड़ लगता है, लेकिन असली मजा तब आता है जब महिला इसमें कपड़े डालती है. जैसे ही कपड़े बॉक्स के अंदर जाते हैं, अंदर से कोई उन्हें धोता हुआ दिखाई देता है.
यहां इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:
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सामने आया फनी रहस्य
वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा तब सामने आता है, जब पता चलता है कि उस कार्टन बॉक्स के अंदर कोई मशीन नहीं, बल्कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है. मालूम होता है कि वह महिला का पति है, जो अंदर बैठकर कपड़े धोने का अभिनय कर रहा है. इस मजेदार जुगाड़ को देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे क्रिएटिव बता रहे हैं, तो कुछ इसे मनोरंजन का बेहतरीन उदाहरण मान रहे हैं. इसे anji_agarwal_8 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.