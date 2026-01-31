Hindi Viral

Jugaad Ka Video: शख्स ने बनाई ऐसी माचिस, जिसे पानी से भी नहीं बुझा पाएगा कोई | खुद देखिए

Jugaad Ka Video: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखकर नेटिजन्स जमकर प्रतिक्रियाएं पोस्ट कर रहे हैं.

Photo: meemlogy/ Instagram

Jugaad Ka Video: सोशल मीडिया पर यूं तो सैकड़ों वीडियो रोजाना अपलोड किए जाते हैं. मगर उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं, जो सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हैं. इनमें दिखने वाले नजारे ऐसे होते हैं जिन्हें बार-बार देखने का मन करता है. अभी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जो गोली की स्पीड से वायरल हो रहा है. ये वीडियो एक शख्स के कमाल से जुड़ा है. इसमें उसने ऐसी माचिस बनाई है जो ना तो पानी से बुझती है, और ना ही मिट्टी डालने पर उसे कुछ असर होता है. इस कमाल के माचिस के वीडियो पर नेटिजन्स की जमकर प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

शख्स ने बनाई कमाल की माचिस

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में देख सकते हैं कि शख्स ने क्या कमाल की खोज की है. वीडियो में दावा किया गया कि शख्स ने ऐसा माचिस बनाई जिसे पानी भी नहीं बुझा पाता. उसने फिर ये करके भी दिखाया. आप देखेंगे कि उसने माचिस की तीली में आग लगाई और फिर उसे पानी में डुबा दिया. जब तीली बाहर निकाली गई तो वो वापस जलती पाई गई. तीली को फिर मिट्टी में दबा दिया गया. जब निकाला गया तो उसमें वास आग लग गई. आमतौर पर तीली तुरंत पानी से बुझ जाती है. मगर इस तीली में कुछ अलग ही नजर आया.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो को:

View this post on Instagram A post shared by Meemlogy (@meemlogy)

बुझा नहीं पाया कोई

खास बात यह है कि इस माचिक का डिब्बा भी बाकी बॉक्स से अलग दिखा. इसका साइज भी नॉर्मल तीली से बड़ी दिख रही है. वायरल वीडियो को meemlogy नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. इसे देखकर नेटिजन्स जमकर रिएक्शन पोस्ट कर रहे हैं. एक ने लिखा है, ‘अगर इसकी फैक्ट्री में ही आग लग गई तो.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘फायर डिपार्टमेंट आपका लोकेशन मांग रहा है.’ वीडियो को हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज मिल चुके हैं. साफ कर दें कि खबर वायरल वीडियो के आधार पर लिखी गई है. इसकी वास्तविकता की पुष्टि इंडिया डॉट कॉम हिंदी नहीं करता है.

