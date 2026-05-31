Jugaad Ka Video: भीषण गर्मी में शख्स का अनोखा जुगाड़, एक ही पंखे से बना दिया मल्टी एयर कूलिंग सिस्टम | देखें वीडियो

Jugaad Ka Video: देश के कई हिस्सों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है. बढ़ते तापमान से राहत पाने के लिए लोग तरह-तरह के उपाय और जुगाड़ अपनाते नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी गर्मी से जुड़े कई मजेदार और अनोखे वीडियो वायरल हो रहे हैं. इसी बीच एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. वीडियो में एक साधारण टेबल फैन को इस तरह से मॉडिफाई किया गया है कि वह एक साथ तीन लोगों को हवा देने लगा. इस अनोखे प्रयोग को देखकर लोग शख्स के दिमाग की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
वायरल वीडियो की शुरुआत में यह एक सामान्य टेबल फैन जैसा ही दिखाई देता है, जैसा लगभग हर घर में इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पता चलता है कि इस पंखे में खास बदलाव किए गए हैं. दरअसल, एक शख्स ने पंखे के साथ ऐसा प्रयोग किया कि उसकी हवा तीन अलग-अलग दिशाओं में पहुंचने लगी. इसके लिए उसने प्लास्टिक की शीट और पाइप का इस्तेमाल किया. पंखे के सामने और दोनों किनारों पर पाइप जैसी संरचना तैयार की गई है. इन पाइपों को इस तरह लगाया गया कि पंखे से निकलने वाली हवा तीन हिस्सों में बंटकर अलग-अलग दिशाओं में जाने लगे.
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इस जुगाड़ का नतीजा यह हुआ कि कमरे में बैठे तीन लोग एक ही पंखे से ठंडी हवा का आनंद लेने लगे. वीडियो देखने वाले लोग भी इस आइडिया की खूब सराहना कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि बढ़ती गर्मी बीच यह जुगाड़ काफी काम का साबित हो सकता है. वहीं कुछ लोगों ने इसे देसी इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण बताया. सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लाखों लोग इसे देख चुके हैं. वीडियो को the.happymedia नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.