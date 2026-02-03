Hindi Viral

Jugaad Ka Video Press Par Bana Li Chai Trending Video Google Trends Boy Make Tea On Iron When Gas Ran Out Everyone Shocked

Jugaad Ka Video: गैस खत्म हुई तो प्रेस ही उठा लाया लड़का, फिर लगाया ऐसा फॉर्मूला तुरंत बन गई चाय | देखिए वीडियो

Jugaad Ka Video: वायरल वीडियो में आपको नजर आएगा कि लड़का प्रेस पर ही चाय बनाकर सबको चौंका देता है. सीन देखकर आंखों पर यकीन ही नहीं होगा.

Jugaad Ka Video: जुगाड़ के मामने में भारतीय लोगों को कोई तोड़ नहीं है. सीमित संसाधनों में भी वे ऐसी-ऐसी चीजें बना देते हैं जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाता है. सोशल मीडिया पर इनसे जुड़े वीडियो भी खूब देखने को मिलते हैं. कभी जुगाड़ से मोटरसाइकिल तो कभी ठंडी हवा देने वाला कूलर ही लोग बना लेते हैं. इसी कड़ी से जुड़ा एक वीडियो हर तरफ वायरल हो रहा है. इसमें एक लड़का कपड़े वाले प्रेस पर चाय बनाकर सबको चौंका देता है. उसने इसके लिए ऐसा तगड़ा फॉर्मूला लगाया जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया. इसका वीडियो देखकर हर कोई दंग है.

प्रेस पर बना दी चाय

ध्यान खींच रहे वीडियो में देख मालूम होता है कि लड़का चाय बनाना चाहता था मगर गैस ही खत्म हो गई. उसने फिर जुगाड़ लगाया और प्रेस पर ही चाय बनाना लगा. लड़के ने प्रेस को उल्टा रखा और फिर उस पर कटोरी रखी. फिर उसमें पानी और चायपत्ती डाली. फिर क्या था लड़के ने पहली ही उबाल में दूध डाल दिया और फिर चाय बना ली. लड़के ने फिर तुरंत रस्क के साथ चाय लुत्फ उठाना शुरू कर दिया. लड़के ने जिस तरह प्रेस पर चाय बना ली वैसा सीन आमतौर पर देखने को नहीं मिलता. जुगड़ा का यह वीडियो जिसने भी देखा दंग रह गया.

देखकर चौंक गए लोग

इस वायरल वीडियो को maximum_manthan नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. लाखों की संख्या में इसे लाइक्स और मिलियन में व्यूज मिल चुके हैं. वीडियो में लड़के ने जो भी तरीका अपनाया वे सबके लिए नया था. शायद इसी वजह से वीडियो को खूब पसंद भी किया जा रहा है. एक यूजर ने लिखा है, ‘भारत में टैलेंटेड लोगों की कमी नहीं है.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘ये जुगाड़ भारत से बाहर नहीं जाना चाहिए.’ एक और कॉमेंट में लिखा है, ‘उसने कई लोगों को राह दिखा दी.’ इसी तरह के ढेरों कॉमेंट वीडियो पर लगतार लिखे जा रहे हैं.

