Jugaad Ka Video: ई-रिक्शा में फिट कर दिया ट्रैक्टर का पहिया, फिर सड़क पर जो हुआ देखते रह जाएंगे | देखें वीडियो

Jugaad Ka Video: इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह रिक्शे को ही शख्स ने ट्रैक्टर जैसा बना दिया. उसका जुगाड़ देखकर कोई भी हिल जाएगा.

Published date india.com Updated: January 23, 2026 10:28 AM IST
Jugaad Ka Video

Jugaad Ka Video: देसी जुगाड़ से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर देखने को मिलते हैं. इनमें कई बार ऐसे भी सीन दिखाई देते हैं जिनपर चाहकर भी यकीन नहीं होता. कुछ ऐसा ही एक वीडियो सबका ध्यान खींच रहा है. इसमें दिख रहा है कि एक शख्स ने अपने ई-रिक्शा में ट्रैक्टर के पहिए फिट कर दिए हैं. जिसके बाद यह ई-रिक्शा आम रिक्शा से बिल्कुल अलग नजर आने लगी. बड़े और छोटे ट्रैक्टर पहियों की वजह से लोग इसे ‘मॉन्स्टर ई-रिक्शा’ भी कह रहे हैं. इसे देखकर नेटिजन्स भी जमकर प्रतिक्रियाएं पोस्ट कर रहे हैं.

ई-रिक्शा को बना दिया मॉन्स्टर गाड़ी

ध्यान खींच रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि यह अनोखा ई-रिक्शा सड़क पर आराम से चलता हुआ नजर आ रहा है. एक लड़का इसे चला रहा है, लेकिन इसकी बनावट पूरी तरह बदली हुई है.. सामान्य ई-रिक्शा के पतले टायरों की जगह इसमें ट्रैक्टर के मजबूत और भारी पहिए लगाए गए हैं. बताया जा रहा है कि यह काम वेल्डिंग की मदद से किया गया है. यह जुगाड़ इस बात का उदाहरण है कि भारत में लोग सीमित साधनों में भी नए-नए प्रयोग कर लेते हैं. कुछ लोग इसे देसी इंजीनियरिंग का कमाल बता रहे हैं, तो कुछ इसे जरूरत से ज्यादा जोखिम भरा मान रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:

देखकर चौंके नेटिजन्स

खैर जो भी हो मगर इस ई-रिक्शा ने इंटरनेट यूजर्स का ध्यान तो अपनी ओर खींच ही लिया. यह पहला मौका नहीं है जब इस तरह का सीन वायरल हुआ हो. इससे पहले भी जुगाड़ के कई वीडियो धूम मचा चुके हैं. इस वायरल वीडियो को t20hacker_ नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है. चंद सेकेंड का यह वीडियो हजारों की संख्या में लाक्स और व्यूज बटोर चुका है. एक यूजर ने लिखा है, ‘भारत में जुगाड़ का अंत नहीं हो सकता.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘कमाल का दिमाग है भाई.’ इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लिखे जा रहे हैं.

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने

