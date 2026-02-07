Hindi Viral

Jugaad Ka Video Tirri Ko Bana Diya Auto Google Trends Today Man Transform Tirri To Auto See What Happened When He Ride On Road

Jugaad Ka Video: बंदे ने टिर्री को ही बना दिया ऑटो रिक्शा, लगाया ऐसा जुगाड़ कल्पना भी नहीं कर सकते | देखें वीडियो

Jugaad Ka Video: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा सीन दिखाई दिया जिसने लोगों के होश ही उड़ा दिए.

Jugaad Ka Video: देसी जुगाड़ से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखे जाते हैं. इसमें लोग कम संसाधनों में ऐसी-ऐसी चीजें दिमाग लगाकर बना देते हैं जिसे देखकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं. ऐसा ही एक मजेदार वीडियो फिलहाल सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. इसे देखकर लोग पहले हैरान हुए और फिर मुस्कुरा उठे. वीडियो में सड़क पर चलता हुआ एक ऐसा वाहन नजर आता है, जो देखने में बिल्कुल आम ऑटो रिक्शा जैसा लगता है. हरा-पीला रंग, पीछे की बनावट और चलने का अंदाज. सब कुछ सीएनजी ऑटो जैसा ही दिखाई देता है. पहली नजर में कोई भी इसे साधारण ऑटो ही समझेगा. मगर जब इसे गौर से देखेंगे तो दिमाग घूम जाएगा.

टिर्री को बनाया ऑटो रिक्शा

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि सड़क पर टिर्री जो ऑटो रिक्शा में बदल चुकी है उसे देखकर पहली नजर में हर किसी के होश उड़ जाते हैं. असल कहानी तब सामने आती है जब वीडियो बनाने वाला शख्स उस वाहन के थोड़ा करीब जाता है. गौर से देखने पर पता चलता है कि यह कोई ऑटो रिक्शा नहीं, बल्कि एक साधारण ई-रिक्शा है, जिसे आम भाषा में ‘टिर्री’ कहा जाता है. इसके मालिक ने अपने ई-रिक्शा को इस तरह से मॉडिफाई किया है कि वह पूरी तरह ऑटो जैसा दिखने लगे. पीछे का ढांचा, कवर और बाहरी डिजाइन इतनी सफाई से बदली गई है कि कोई भी धोखा खा सकता है.

यहां देखिए इस वीडियो को:

View this post on Instagram A post shared by Vaibhav Malik (@fatbikervaibhav)

यूजर्स ने की तारीफ

इसकी सबसे खास बात यह है कि इस जुगाड़ में किसी महंगी तकनीक या बड़े खर्च का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि देसी दिमाग और मेहनत की झलक साफ दिखाई देती है. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर fatbikervaibhav नाम के एकाउंट से शेयर किया गया है. एक यूजर ने लिखा है, ‘इसे कहते हैं देसी जुगाड़ का कमाल.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘ऐसे जुगाड़ सिर्फ भारत में ही देखने को मिल सकते हैं.’ इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं. अभी तक हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी इसे मिल चुके हैं.

