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Jugaad Ka Video: सीधा वॉशिंग मशीन में बर्तन धोनी लगी महिला, जुगाड़ ऐसा माथा पीटने लगे लोग | देखें वीडियो

Jugaad Ka Video: सोशल मीडिया पर बर्तन धोने का यह तरीका तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखकर नेटिजन्स खूब रिएक्ट कर रहे हैं.

Jugaad Ka Video: सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. कई बार लोग अपने काम को आसान बनाने के लिए ऐसे जुगाड़ अपनाते हैं, जिनके बारे में आम इंसान सोच भी नहीं सकता. ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक महिला ऐसा काम करती नजर आती है, जिसे देखकर लोग अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं. आमतौर पर वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कपड़े धोने के लिए किया जाता है, लेकिन इस महिला ने मशीन का उपयोग बर्तन साफ करने में कर लिया.

वॉशिंग मशीन में धोए बर्तन

वायरल हो रहे वीडियो की शुरुआत में महिला रसोई के कई बर्तन उठाकर सीधे वॉशिंग मशीन में डाल देती है. आगे देखा जा सकता है कि महिला बर्तनों के साथ मशीन में सर्फ भी डाल देती है. इसके बाद वह आराम से वॉशिंग मशीन ऑन कर देती है. कुछ ही देर में मशीन घूमना शुरू कर देती है और बर्तन भी उसी तरह साफ होने लगते हैं जैसे कपड़े धुलते हैं. महिला बड़े आराम से यह काम करती नजर आती है, मानो यह उसके लिए बिल्कुल सामान्य बात हो. हालांकि कई लोग इस जुगाड़ को देखकर हैरान हैं. कुछ यूजर्स का कहना है कि ऐसा करने से मशीन खराब भी हो सकती है, जबकि कुछ लोगों को यह तरीका काफी मजेदार लग रहा है.

इंस्टाग्राम पर यहां देखिए वीडियो:

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खूब वायरल हो रहा वीडियो

महिला का यह अनोखा अंदाज लोगों का खूब ध्यान खींच रहा है. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. एक यूजर ने लिखा है, ‘भारतीय जुगाड़ का कोई मुकाबला नहीं है.’ वहीं कई यूजर्स महिला की क्रिएटिव सोच की तारीफ कर रहे हैं. हालांकि कुछ लोगों ने यह भी सलाह दी कि वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल केवल कपड़े धोने के लिए ही करना चाहिए. वीडियो को foodcravingspoint नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

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