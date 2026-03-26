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Jugaad Ka Viral Video Girl Use Silencer Of Bike To Make Roti Funny Video Went Viral

Jugad Ka Video: लड़की ने बाइक के साइलेंसर पर सेंक दी रोटियां, देसी जुगाड़ देखकर हैरान रह गए लोग

आमतौर पर लोग जहां बाइक का इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं, मगर लड़की ने इसी बाइक को पोर्टेबल तंदूर में बदल दिया.

देसी जुगाड़ का ये वीडियो खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Funny Video Today: खाड़ी देशों में युद्ध की स्थिति से गैस और ऑयल की सप्लाई पर सीधा असर अब भारत में दिखने लगा है. लोगों को रसोई गैस की किल्लत महसूस होने लगी है. मगर इसी बीच सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो वायरल हुआ है. वीडियो एक लड़की से जुड़ा है जिसने गैस की कमी का गजब जुगाड़ खोज निकाला.आमतौर पर लोग जहां बाइक का इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते हैं, मगर लड़की ने इसी बाइक को पोर्टेबल तंदूर में बदल दिया.

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वीडियो में क्या कुछ नजर आया

शुरुआत से वीडियो देखकर मालूम होता है कि घर में सिलेंडर खत्म हो चुका है. इधर खाना बनाने का समय भी हो चुका है. अब गैस नहीं होने पर लड़की ने ऐसा तगड़ा दिमाग लगाया जिसे देखकर कोई भी चौंक जाएगा. मजेदार वीडियो में देखेंगे कि लड़की ने घर में खड़ी बाइक स्टार्ट की और खूब देर तक रेस देती रही. इससे बाइक का साइलेंसर गर्म हो गया. इधर साइलेंसर गर्म होते है लड़की ने उसी पर रोटी सेंकना शुरू कर दिया.

इंस्टग्राम पर देखें वीडियो

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क्या बोले नेटिजन्स

मजेदार है कि लड़की सचमुच साइलेंसर पर रखकर रोटी सेंकती हुई नजर आती है. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जिसे बार-बार देखने का मन करेगा. इधर लड़की के देसी जुगाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया है. वीडियो अभी तक लाखों की तादाद में व्यूज बटोर चुका है. इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. मालूम हो देसी जुगाड़ का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर vimlaa5063 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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