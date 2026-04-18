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Jugaad Ka Video: आलू छीलने के लिए महिला ने निकाला ऐसा जुगाड़, आते ही वायरल हो गया ये वीडियो
jugaad Ka Video: वायरल वीडियो में देखेंगे कि महिला ने आलू छीलने का ऐसा देसी जुगाड़ निकाला जिसे देखकर सचमुच यकीन करना मुश्किल होगा.
Jugaad Ka Video: जुगाड़ की बात होती है तब दिमाग में भारत का नाम जरूर आता है. भारत में हर चीज का आसान और सस्ता जुगाड़ खोज लिया जाता है. देसी जुगाड़ से जुड़े ढेरों वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते हैं, जिनमें कुछ आते ही छा जाते हैं. अभी ठीक वैसा ही एक वीडियो सामने आया है जो अपने आप में बहुत मजेदार भी है. वीडियो एक महिला से जुड़ा है, जिसने आलू छीलने का इतना आसान तरीका बताया कि वीडियो आते ही इंटरनेट पर तेजी से चर्चा में आ गया है.
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मेहनत करने की जरुरत नहीं
इस तरीके की खास बात यह है कि इसमें ज्यादा मेहनत या किसी खास उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती. बस आलू उबालने से पहले एक छोटी-सी तैयारी करनी होती है. महिला के अनुसार कच्चे आलू को लेकर उसके बीचों-बीच हल्का सा कट या निशान बना देना चाहिए. ध्यान रहे कि आलू को पूरी तरह नहीं काटना है, सिर्फ ऊपर से एक पतली लाइन खींचनी है. जब ऐसे निशान लगे आलू को उबाला जाता है, तो पकने के दौरान वही लाइन छिलके को दो हिस्सों में बांट देती है.
आसानी से उतर गया छिलका
उबालने के बाद जैसे ही आलू थोड़ा ठंडा होता है, उसका छिलका खुद ही ढीला पड़ जाता है. इसके बाद आलू को हल्का सा दबाने या हाथ से खींचने पर छिलका आसानी से अलग हो जाता है. इसमें महिला भी यही सब करती हुई नजर आती है. इसमें देखेंगे कि महिला ने आलू ठंडा होने के बाद जैसी ही छिलका उतारना शुरू किया, ये बड़ी आसानी से उतर गया. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जिसे बार-बार देखने का भी मन करता है.
इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो
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मालूम हो देसी जुगाड़ से आलू छीलने से जुड़ा महिला का ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं वीडियो इंस्टाग्राम पर zanzaniit_tadka नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.