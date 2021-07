Jungle Ka Bouncer: जंगल का बाउंसर देखा है आपने? अगर आप सोच में पड़ गए हैं कि भला जंगल का बाउंसर कौन हो सकता है, तो हम आपकी इस उलझन को आसान किए देते हैं. वायरल फोटो जंगल के बाउंसर के बारे में ही है. लोगों को ये खूब पसंद आ रही है.Also Read - Baghpat Wale Chacha: बागपत वाले चचा की नई तस्वीर Viral, लोग बोले- फाइटर चचा ने चाट के लिए बागपत को बना दिया था पानीपत...

ये तस्वीर सोशल मीडिया पर IFS परवीन कासवान ने शेयर की. उन्होंने गौर, जिसे इंडियन बाइसन भी कहा जाता है, उसकी फोटो शेयर करते हुए कैप्शन दिया,

Do you lift bro !! Forests own bouncer. Bos gaurus.

उन्होंने इसके बारे में अधिक जानकारी देते हुए लिखा,

A well grown Gaur is 600+ kg in weight. They live in groups, protected by alpha male.

Vulnerable on the @IUCNRedList. Surprising to know that its population decline in parts of its range is likely to be more than 70% during the last three generations. Now found mainly in PAs.

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) July 13, 2021