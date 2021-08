Viral Video: शेर, बाघ और तेंदुए को जंगल के सबसे खतरनाक जानवरों में एक माना जाता है. ये पलक झपकते ही बड़े से बड़े शिकार पर झपट पढ़ते हैं और आसानी से काबू में कर लेते हैं. मगर जंगल के ये खतरनाक जानवर कभी-कभी खुद भी अपने शिकार के हाथों मात खा जाते हैं. सोशल मीडिया में एक ऐसा ही वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक तेंदुआ अपने शिकार वाइल्डबीस्ट (Wildebeest) को झपटने के लिए पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है.Also Read - Monks Dance Video: मेरी उमर के नौजवानों...गाने पर बौद्ध भिक्षुओं का मस्ती भरा डांस, देख शर्तिया नाचने लगेंगे

वीडियो में देखा जा सकता है कि तेंदुआ वाइल्डबीस्ट पर झपटने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा है. मगर एक लम्हे बाद ही ऐसा कुछ हुआ जिसपर खुद तेंदुए को भी यकीन ना हो. दरअसल तेंदुआ वाइल्डबीस्ट पर झपटने के लिए दौड़ा ही था कि थोड़ी दूर बाद वो मुकाबले के लिए तेंदुए के सामने खड़ा हुआ है. कुछ देर पहले जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था अब अपने शिकारी के सामने खड़ा है.

इतना नहीं वाइल्डबीस्ट ना सिर्फ तेंदुए का सामना करने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया बल्कि उसे काफी दूर तक पीछे तक खदेड़ भी दिया. वीडियो आईएफएस सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है.

यहां देखें वीडियो-

सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर हैंडल पर इससे पहले एक और वीडियो शेयर किया जो खूब देखा गया. वीडियो एक बाज और छोटे से जानवर का मालूम पड़ता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि बाज जैसे ही अपने शिकार को दबोचने के लिए उसके नजदीक पहुंचा उसका शिकार हवा में कई फीट ऊपर उछल गया.

यहां देखें वीडियो-

Believe in yourself. You are braver than you think. pic.twitter.com/FNCdAm5H5d

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 16, 2021