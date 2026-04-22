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Animal Video: आसान शिकार समझकर डॉगी पर टूट पड़ा तेंदुआ, फिर खुद की जान बचाना ही पड़ गया भारी | देखें वीडियो
वायरल वीडियो क्लिप में एक तेंदुआ और कुछ कुत्तों के बीच हुई भिड़ंत ने इंटरनेट यूजर्स को अलग ही चर्चा का मुद्दा दे दिया है. इसमें तेंदुआ जिसे आसान शिकार समझता है वहीं उसपर भारी पड़ गया.
Ajab Gajab Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों राजस्थान के पाली इलाके का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. इस क्लिप में एक तेंदुआ और कुछ कुत्तों के बीच हुई भिड़ंत ने इंटरनेट यूजर्स को अलग ही चर्चा का मुद्दा दे दिया है. वीडियो की शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, जब तीन कुत्ते चट्टान पर खड़े नजर आते हैं. तभी अचानक एक तेंदुआ उन्हें आसान शिकार समझकर हमला कर देता है. उसकी फुर्ती ऐसी होती है कि पलक झपकते ही एक कुत्ता उसके कब्जे में आ जाता है. यहां तक सब कुछ जंगल के नियम जैसा ही दिखता है.
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हैरान कर देगा नजारा
मगर इसके बाद जो कुछ हुआ खुद तेंदुए ने भी इसकी कल्पना नहीं की होगी. इसमें जैसे ही तेंदुए ने डॉगी पर अटैक किया उसने भी जोरदार पलटवार किया. डॉगी ने तुरंत तेंदुए का मुंह पकड़ लिया और पूरी ताकत से हमला करने लगा. इधर अभी तक डॉगी को शाकाहारी जानवर समझ रहे तेंदुए को भी समझ आ गया कि उसने गलत शिकार चुन लिया. फ्रेम में देखेंगे कि कुछ सेकंड पहले तक तेंदुआ जिसका शिकार करने पहुंचा था अब उसी से जान बचाना भारी पड़ गया. ये एक ऐसा नजारा है जो बेहद मजेदार भी लगता है.
इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो
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आखिर में देखेंगे शिकार की ताकत का अंदाजा होने के बाद तेंदुआ तुरंत अपने पैर पीछे खींचता है और वापस उल्टे पांव जंगल में दौड़ लगाता हुआ नजर आता है. इधर जंगल के ताकतवर शिकारी का इस तरह दुम दबाकर भागने वाला वीडियो आते हर तरफ छा गया. वीडियो पर नेटिजन्स भी जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. वीडियो इंस्टाग्राम पर jawai_leopard_safari_bookings नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.