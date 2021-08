Chhattisgarh News: आपने बहुत सारे विरोध-प्रदर्शन और नारेबाजी देखी और सुनी होगी. लेकिन प्रदर्शन करने का ये अनोखा तरीका आपने कहीं नहीं देखा होगा. सड़क के किनारे खड़े युवा गाने गा रहे हैं तो वहीं गाड़ियां उनके सुर ताल में संगत करती दिख रही हैं. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. ये अनोखा विरोध प्रदर्शन सड़कों की खस्ताहाल को बयां कर सरकार और जनता की जिम्मेदारी को बताने के लिए काफी है. छत्तीसगढ़ कोरबा के युवाओं ने खस्‍ताहाल सड़कों को लेकर ऐसा तरीका अपनाया जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन रहा है.Also Read - Chhattisgarh Me School Kab Khulenhe: आज से खुल गए 10वीं-12वीं के स्कूल, जानिए छोटे बच्चे कब जाएंगे स्कूल

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की सड़क ऐसी है कि गाड़ियां हिचकोले खाकर चलती हैं और पैदल चलने वालों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है. खराब सड़कों को लेकर कुछ युवा प्रदर्शन करते नजर आए. लेकिन उनके विरोध का तरीका थोड़ा अनोखा था, जिसके चलते युवाओं का प्रदर्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. खराब सड़क के किनारे खड़े होकर युवाओं ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया. युवा गाना गा रहे थे और इस गाने के बोल थे- ‘दारु में बिक जाओगे… तो ऐसी रोड पाओगे. Also Read - Rajasthan News: भाजपा सांसद किरोड़ी लाल मीणा गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो, जानिए वजह

#WATCH | To protest against the poor condition of roads in Chhattisgarh’s Korba, workers of Aam Aadmi Party on Monday staged a musical demonstration questioning people for their choice of elected representatives. pic.twitter.com/KkL8OTln7P

— ANI (@ANI) August 4, 2021