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Kailash Parvat Ka Video: आसमान से कैसा दिखता है कैलाश पर्वत, वायरल वीडियो देखकर चौंक जाएंगे आज | देखें
वीडियो एक विमान की खिड़की से रिकॉर्ड किया गया लगता है. इसमें देखा जा सकता है कि प्लेन बादलों के विशाल समंदर के ऊपर उड़ रहा है.
Real Video of Kailash Parvat: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान करने के साथ भावुक भी कर दिया है. यह वीडियो किसी आम जगह का नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे पवित्र माने जाने वाले कैलाश पर्वत का है, जिसे इस बार जमीन से नहीं बल्कि आसमान की ऊंचाई से कैद किया गया है. वीडियो एक विमान की खिड़की से रिकॉर्ड किया गया लगता है. इसमें देखा जा सकता है कि प्लेन बादलों के विशाल समंदर के ऊपर उड़ रहा है. अचानक बादलों के बीच से बर्फ से ढकी ऊंची चोटी नजर आती है, जो देखते ही देखते पूरे फ्रेम पर छा जाती है. सूरज की रोशनी पड़ते ही पहाड़ सुनहरे रंग में चमकने लगता है, जिससे नजारा और भी अद्भुत बन जाता है.
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इस दृश्य को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोगों ने इसे भगवान शिव का साक्षात दर्शन बताया, तो कुछ ने कहा कि ऐसा दृश्य जिंदगी में शायद ही कभी देखने को मिलता है. कमेंट सेक्शन में हर-हर महादेव और जय भोलेनाथ के जयकारे लगातार दिखाई दे रहे हैं. दरअसल कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में बेहद खास माना जाता है. इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, इसलिए यहां तक पहुंचना ही अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव होता है. ऐसे में आसमान से इसका यह दुर्लभ दृश्य लोगों के लिए और भी खास बन गया है.
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वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और बड़ी संख्या में इसे शेयर भी किया जा रहा है. कुछ यूजर्स ने लिखा कि यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि आस्था का केंद्र है. वहीं कई लोगों ने कहा कि इस नजारे ने उनका मन शांत कर दिया. कुल मिलाकर, यह वीडियो सिर्फ एक खूबसूरत दृश्य नहीं बल्कि आस्था, प्रकृति और रोमांच का अनोखा संगम बनकर सामने आया है.