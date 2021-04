Kangaroos Fight Video: कंगारू आपस में लड़ते हैं और फाइट इतनी जबरदस्त होती कि आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा. ऐसी ही फाइट का वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. Also Read - Buffalo Power Pack Video: भैंस को आया गुस्सा, शेर को पूंछ से उठाकर कई बार पटका, लोग बोले- जिसकी लाठी उसकी भैंस...

ये वीडियो लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि वो इसे कई बार देख रहे हैं. वीडियों में दो कंगारू लड़ते दिख रहे हैं.

दोनों केवल आपस में लड़ ही नहीं रहे बल्कि गला पकड़कर लातों से मार रहे हैं.

सोशल मीडिया पर ये वीडियो Nature & Animals अकाउंट से शेयर किया गया है.

देखें वीडियो-

इस वीडियो को अब तक 34K views मिल चुके हैं. लोगों को ये वीडियो इतना पसंद आ रहा है कि वे इसे जमकर रि-शेयर भी कर रहे हैं.

इससे भी मजेदार है लोगों के कमेंट्स, जो वो वीडियो पर दे रहे हैं.

Kangaroo #1: I can’t pay the rent!

Kangaroo #2: You must pay the rent!

Kangaroo #3: I’ll pay the rent!#StimulusCheck pic.twitter.com/Pq5BuQbKgD — We Wondered Why Not (@TyMurphy19) April 8, 2021

Is that how they fight each other — (@zahadad) April 8, 2021