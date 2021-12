कानपुर : उत्तर प्रदेश पुलिस (UP Police) की कार्यशैली को लेकर अक्सर विपक्ष यहां की योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार को कटघरे में खड़ा करता रहा है. कभी राज्य में होने वाले एनकाउंटरों को लेकर तो कभी राज्य की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पुलिस पर उंगलियां उठती रहती हैं. एक बार फिर उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी कार्यशैली को लेकर सुर्खियों में है. दरअसल इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Video goes Viral on Social Media) हो रहा है, जिसमें एक पुलिसकर्मी एक व्यक्ति को बेरहमी से पीटता हुआ देखा जा सकता है. इस वीडियो की खास बात यह है कि जिस शख्स पर पुलिस लाठियां बरसा रही है, उसके गोद में एक बच्चा है और वह जोर-जोर से चिल्ला रहा है कि गोद में बच्चा है. वीडियो को ध्यान से सुनें तो युवक कह रहा – साहब… मत मारिए, बच्चे को लग जाएगा.Also Read - Haryana: जींद में किसानों नेताओं की घोषणा, अब BJP-JJP नेताओं का बहिष्कार नहीं करेंगे

यह मामला कानपुर देहात का है. यहां कुछ लोग जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज निर्माण के चलते सरकारी आवासों के आसपास गंदगी, जल जमाव और सड़कों की खराब स्थिति को लेकर विरोध जता रहे थे. विरोध करने वाले लोग भी सरकारी कर्मचारी ही हैं. जिला अस्पताल में इस तरह की गंदगी के चलते डॉक्टरों और कर्मचारियों ने विरोध जताया और गुरुवार 9 दिसंबर को ओपीडी के गेट भी बंद करके वहीं धरने पर बैठ गए.

बताया जा रहा है कि धरने पर वैठे लोगों को उठाने के लिए पुलिस वहां पहुंची तो दोनों पक्षों में हाथापाई होने लगी. पुलिस ने आरोप लगाया है कि इस हड़ताल का नेतृत्व कर रहे रजनीश शुक्ला ने अकबरपुर कोतवाल वीके मिश्रा का अंगूठा जला लिया था. इस घटना के बाद ही पुलिस ने यहां बल प्रयोग किया.

कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने इस घटना को लेकर राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार को निशाने पर लिया है. उन्होंने अपने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, ‘योगी जी, इस मासूम की चीखें आपको सोने कैसे दे रही हैं.’

वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया और इस पर जब बवाल बढ़ने लगा तो यूपी पुलिस को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा. पुलिस ने कहा, गोद में बच्चा लिए हुए व्यक्ति पर लाठीचार्ज के मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है. इस मामले में एडीजी जोन कानपुर को जांच करके दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

पुलिस ने बताया कि, ‘प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल की ओपीडी सेवाएं बंद कर दी थीं. सीएमएस के अनुरोध पर पुलिस ने अस्पताल की सेवाएं फिर से बहान करने की कोशिश की और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ अभद्रता की. प्रदर्शनारियों के उग्र प्रदर्शन को नियंत्रित करने के दौरान यह दु: खद घटना घटी, जो आपत्तिजनक है.