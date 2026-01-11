By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Karan Johar Viral Photo: क्या से क्या हो गई करण जौहर की हालत! नई तस्वीरें देखकर लगेगा जोरदार झटका
Karan Johar Viral Photo: करण जौहर की कुछ तस्वीर वायरल है, जिन्हें हाल-फिलहाल का बताया जा रहा है. इस पर फैन्स जमकर कॉमेंट कर रहे हैं
Karan Johar Viral Photo: सोशल मीडिया पर करण जौहर अपने ट्रांसफॉर्मेशन से खूब सुर्खियां बटोरते हैं. उन्होंने अपनी पूरी बॉडी को काफी स्लिम कर लिया है. इसका इफेक्ट उनके चेहरे पर भी नजर आ रहा है. हाल ही में उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे उनकी लेटेस्ट फोटो बताया जा रहा है. इस तस्वीर में करण जौहर समुद्र के बीचों-बीच नजर आ रहे हैं. उन्होंने आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ है और उनका चेहरा पहले के मुकाबले काफी पतला और पिचका हुआ दिख रहा है. पहले की तस्वीरों में जहां करण जौहर हेल्दी और भरे हुए नजर आते थे, वहीं अब वह काफी दुबले और सूखे हुए दिखाई दे रहे हैं. इसी वजह से लोग उनके इस अचानक बदले लुक पर हैरानी जता रहे हैं.
करण जौहर की वायरल फोटो
फिल्ममेकर और प्रोड्यूसर करण जौहर की इस लेटेस्ट तस्वीरें यूजर्स के बीच खूब वायरल हो रही हैं. उनका यह ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज्यादा है कि सोशल मीडिया यूजर्स लगातार उनकी पुरानी और नई तस्वीरों की तुलना कर रहे हैं. पहले करण का चेहरा गोल और भरा हुआ लगता था, लेकिन अब उनके गाल अंदर की ओर धंसे हुए दिखाई देते हैं. कुछ लोगों को उनका नया लुक पसंद आ रहा है, तो वहीं कई यूजर्स इस पर चिंता भी जता रहे हैं.
डाइट और फिटनेस
करण जौहर ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर उठ रहे सवालों पर पहले ही एक इंटरव्यू में जवाब दिया था. उन्होंने बताया था कि वे इस लुक से काफी खुश है और पहले से ज्यादा फिट महसूस करते हैं. करण ने ये भी कहा था ये एक खास डाइट और डिसिप्लिन का नतीजा है. करण ने बताया कि वह ‘वन मील ए डे’ यानी दिन में सिर्फ एक बार खाना खाने वाली डाइट फॉलो कर रहे हैं, जिसे ओएमएडी (OMAD) भी कहा जाता है.
लुक पर क्या बोले नेटिज्न्स
करण जौहर के हालिया लुक पर कई नेटिजन्स का कहना है कि जरूरत से ज्यादा वजन कम करना सेहत के लिए ठीक नहीं होता. कुछ लोग मजाकिया अंदाज में कमेंट कर रहे हैं, जबकि कुछ उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं. हालांकि यह पहली बार नहीं है जब किसी सेलिब्रिटी के ट्रांसफॉर्मेशन पर इस तरह की बहस छिड़ी हो. सोशल मीडिया पर करण जौहर की ये तस्वीरें लगातार शेयर की जा रही हैं और हर कोई उनके इस बदलाव की वजह जानना चाहता है.
वायरल कॉमेंट्स
करण जौहर की वायरल तस्वीर पर एक यूजर ने लिखा है, ‘क्या से क्या हो गया’. दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘बेचारा ज्यादा कमजोर हो गया है.’ एक और कॉमेंट में लिखा है, ‘चेहरा ऐसे कैसे हो गया?’ अगले कॉमेंट में लिखा है, “दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर चेहरे की वो पुरानी रौनक और सेहत नहीं। करण जौहर की ये हालत देखकर बस एक ही बात याद आती है,अति हर चीज़ की बुरी होती है’. स्लिम दिखने की होड़ ने इंसान को साया बना दिया है.”
करन जौहर की ये हालत कैसे हो गई
जो करन जौहर कभी स्टाइल, स्वैग और रॉयल लाइफस्टाइल की पहचान थे
अचानक इतना ज़्यादा वजन कम
चेहरा सूखा-सूखा सा
कहीं ज़रूरत से ज़्यादा डाइट तो नहीं कर ली?
बॉलीवुड में स्लिम दिखने का प्रेशर
इतना बढ़ गया है कि ।….See more pic.twitter.com/7sU4XXaBU9
एक्स पर शेयर हुई फोटो
करण जौहर की तस्वीर को एक्स पर @RADHIKA_INF नाम के हैंडल से शेयर किया है. साथ ही कैप्शन में लिखा है, “करण जौहर की ये हालत कैसे हो गई. जो करन जौहर कभी स्टाइल, स्वैग और रॉयल लाइफस्टाइल की पहचान थे. अचानक इतना ज्यादा वजन कम. चेहरा सूखा-सूखा सा. कहीं जरूरत से ज्यादा डाइट तो नहीं कर ली? बॉलीवुड में स्लिम दिखने का प्रेशर.” इस वायरल फोटो को लाखों लोगों ने देखा है.