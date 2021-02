Kaun Hai Kalia: चोर और चोरियां, ऐसी खबरें तो आपने कई पढ़ी-सुनी होंगे पर आज हम ऐसे चोर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका चोरी करने का तरीका आपको हैरान कर देगा. Also Read - ऑनलाइन मंगाया खाना, डिलीवरी ड्राइवर ने किया अनोखा मैसेज, Sorry Love Ate Your Food

ये चोर कोई ऐसा-वैसा शख्स नहीं बल्कि नामी चोरी है. नाम है 'कालिया'. बाड़मेर, राजस्थान का ये चोर स्थानीय पुलिस में काफी चर्चित है. वजह है इसका चोरी करने का अनोखा तरीका.

ये काफी शातिर चोर है. इसे किसी का खौफ नहीं है. इस पर 45 केस हैं और ये 40 बार जेल जा चुका है. इसके बावजूद ये वही करता है जिसके लिए ये फेमस है.

कालिया का असली नाम है कालूराम. ये 50 साल का है. पिछले 27 साल से ये चोरी ही कर रहा है.

जब भी ये जेल जाता है और उसके बाद जमानत पर बाहर आता है, तो फिर से चोरी शुरू कर देता है. बाड़मेर पुलिस इसकी हरकतों से परेशान हो चुकी है.

जोधपुर में ही ये करीब एक दर्जन से ज्यादा चोरियां कर चुका है. पुलिस की परेशानी ये है कि हर बार चोरी करने का नायाब तरीका खोज निकालता है.

पुलिस के अनुसार जब इसने पहले चोरी की थी तो ये 22 साल का था. उस समय इसने बाड़मेर शहर के कल्याणपुरा इलाके में एक घर का ताले तोड़ डाला था और चोरी की थी. अब तक ये 100 से ज्यादा चोरियां कर चुका है.

ये अब तक की गई सभी चोरियों को कुबूल भी कर चुका है. यही नहीं, पकड़े जाने पर चोरी करने का अलग तरीका भी बताता है.