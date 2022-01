Kerala Lottery News: कहते हैं न भगवान के घर में देर है पर अब अंधेर नहीं. जब वो देता है तो छप्पर फाड़ के देता है. इसी से जुड़ी एक खबर आई है केरल से, जहां एक शख्स की किस्मत देखते ही देखते बदल गई. शख्स ने 12 करोड़ की लॉटरी जीती है. इस खबर के बाद से ही सोशल मीडिया पर सिर्फ उन्हीं के चर्चे हैं. यह शख्स केरल के कोट्टायम के रहने वाले हैं और इनका नाम सदानंदन है. पेशे से सदानंदन एक पेंटर हैं, लेकिन लॉटरी लगने के बाद वो करोड़पति बन चुके हैं. सदानंदन केरल ने रविवार को सरकार की क्रिसमस-न्यू ईयर लॉटरी को लिया था. इसके कुछ ही घंटे बाद उन्हें खबर मिली कि वो लॉटरी जीत चुके हैं. अब उनका कहना है कि इस ईनामी राशि से अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करेंगे.Also Read - Nun Rape Case: अदालत ने नन बलात्कार मामले में बिशप फ्रैंको मुलक्कल को किया बरी

रिपोर्ट्स के मुताबिक, केरल के रहने वाले सदानंदन जो पेशे से पेंटर हैं, वो सालों से लॉटरी टिकट को खरीद रहे थे. लेकिन ये पहली दफा है क उनका जैकपॉट निकला है. सदानंदन ने कथित तौर पर एक स्थानीय एजेंट सेलवन से अपना लॉटरी टिकट खरीदा. वास्तव में वो अपने 500 रुपये के नोट को बदलना चाहते थे. द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक सदानंदन ने लॉटरी के संबंध में कहा, "मैं पास के एक मीट शॉप पर जा रहा था और अपने नोट को बदल वाने की कोशिश कर रहा था. दोपहर तक जब परिणाम की घोषणा हुई तो मुझे अपने भाग्य पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था."

Kerala: A middle-aged painting worker, a resident of Kudayampadi in Kottayam, has won Rs 12 crores in State Govt's Christmas-New Year bumper lottery

"I will take care of the future of my children with the prize money," Sadanandan, the lottery winner, said on Monday pic.twitter.com/5k40vCSvQo

— ANI (@ANI) January 17, 2022