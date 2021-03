Kid Fall From Moving Car: चलती गाड़ी से बच्चा गिर जाए तो क्या होगा, अगर आपको ये सोचकर ही डर लग रहा है तो वायरल वीडियो देख रौंगटे खड़े हो जाएंगे. Also Read - Chand Nawab New Video: लो भाई! लौट आए चांद नवाब, लिया पाकिस्तान के राष्ट्रपति का इंटरव्यू, Viral

इस वीडियो को देख लोग ये बात कर रहे हैं कि गाड़ी में चाइल्ड लॉक होना कितना जरूरी है. वरना ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, जिसके बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए.

वायरल वीडियो में दिखता है कि बेहद व्यस्त एक सड़क पर गाड़ी जा रही है. तभी अचानक उसका पीछे का गेट खुल जाता है और बच्चा नीचे गिर जाता है.

बच्चा काफी छोटा है. वो सड़क पर गिरता है पर बाल-बाल बच जाता है. गनीमत तो इस बात की है कि बेहद व्यस्त सड़क पर पीछे से आ रहे वाहन सही समय पर स्पीड कम कर देते हैं और बच्चे की जान बच जाती है.

बच्चा इतना मासूम है कि सड़क पर गिरते ही उठता है और अपनी गाड़ी की तरफ भागता है. वीडियो को ट्विटर यूजर शिरीन खान ने शेयर किया है. मूल रूप से ये द सन का पोस्ट है.

देखें पोस्ट-

How can this even happen? pic.twitter.com/WXnWLeYIQY

— Shirin Khan شیرین (@KhanShirin0) March 16, 2021