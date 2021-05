Kid Viral Video: सोशल मीडिया पर बच्चों के कई वीडियोज शेयर किए जाते हैं. कई बार ये वीडियोज काफी अच्छे होते हैं. ऐसा ही एक वीडियो हाल ही में भारते के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट आनंद महिंद्रा ने शेयर किया है. यह वीडियो एक छोटे बच्चे का है. इस वीडियो को देखकर आप भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे. यह वीडियो इतना क्यूट है कि आप इसे बार-बार देखेंगे.

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए इस वीडियो में एक छोटा बच्चा नजर आ रहा है. बच्चे को कई तरह की चीजें दी जाती हैं लेकिन वह उन्हें देखकर खुश नहीं होता. बच्चे को नूडल्स, दूध दिया जाता है लेकिन वह उसे खाने से मना कर देता है. लेकिन जैसे ही बच्चे के आगे वाइन का गिलास रखा जाता है वह खुशी से जोर-जोर से हंसने लगता है.

Sometimes one video can change your entire mood… pic.twitter.com/qoXc3OAYe5

— anand mahindra (@anandmahindra) May 22, 2021