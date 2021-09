Cobra aur Chipkali Ka Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों किंग कोबरा और छिपकली का एक VIDEO वायरल हो रहा है. वीडियो कोच्चि से 50 किलोमीटर दूर मध्य केरल के मलयाटोर के अंतर्गत थुंडम रेंज में एक जंगली इलाके का है जहां, किंग कोबरा और मॉनिटर छिपकली के बीच एक दुर्लभ लड़ाई देखी गई. इस दौरान वहां गश्त कर रहे वन अधिकारियों ने इस लड़ाई को कैमरे में कैद कर लिया.

जंगल से गुजरने वाली एक सड़क पर सरीसृपों के बीच यह झड़प हुई. थुंडम के वन रेंजर मोहम्मद रफी ने कहा, ‘यह बेहद दुर्लभ दृश्य था.’ उन्होंने कहा कि उनके सहयोगियों ने इलाके में गश्त के दौरान लड़ाई देखी. रफी ने बताया, ‘वे लड़ाई के बीच में ही मौके पर पहुंच गए. जब सांप जंगल की ओर गया, तो मॉनिटर छिपकली विपरीत दिशा में चली गई जहां एक नहर थी.’

This is crazy!

A king cobra and a monitor lizard fighting it out in the wild.

This was shot by Forest officials from Malayattoor in Kerala. Apparently they fought for nearly 10 minutes before the two got seperated and went different ways. pic.twitter.com/QU68HJjSyu

