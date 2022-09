King Cobra Ka Video: किसी भी तरह का सांप अगर दिख जाए तो ज्यादातर लोगों की हालत खराब हो जाती है. मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खतरनाक से खतरनाक सांप से भी खिलवाड़ करने पहुंच जाते हैं.अभी एक ऐसा ही वीडियो हर तरफ छाया हुआ है. वीडियो तीन खतरनाक किंग कोबरा से जुड़ा है जो अचानक जंगल में एक-दूसरे के आमने सामने आ गए. इसके बाद एक लड़की तीनों के सामने पहुंच जाता है. फ्रेम में इसके बाद जो कुछ होता है उसे देख कोई भी दहशत से भर सकता है.Also Read - Bride Groom Video: दुल्हन को देखते ही स्टेज पर चढ़ गया दूल्हा, फिर मचाया ऐसा धमाल देखते रह जाएंगे आज- देखें वीडियो

चंद सेकंड के इस वीडियो में देख सकते हैं कि तीन खतरनाक किंग कोबरा जंगल एक-दूसरे के बिल्कुल करीब में है. तीनों के बीच महज कुछ इंच का फासला है, लेकिन यहां कुछ सेकेंड बाद एक लड़का पहुंच जाता है. फ्रेम में आप आगे देखेंगे कि लड़का सभी सांपों को साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देता है. देखते ही देखते उनमें से एक सांप डसने के लिए तेज रफ्तार से अटैक करता है और उसकी पैंट पकड़ लेता है.

This is just horrific way of handling cobras…

The snake considers the movements as threats and follow the movement. At times, the response can be fatal pic.twitter.com/U89EkzJrFc

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) March 16, 2022