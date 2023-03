King Cobra Ka Video: सोती हुई महिला को किंग कोबरा ने पहले लपेटा फिर फन फैलाकर बैठ गया, आगे जो हुआ वो चमत्कार है- देखें वीडियो

King Cobra Ka Video: सोशल मीडिया के जरिए कुछ ऐसे नजारे देखने को मिल जाते हैं, जिसे देख हालत खराब हो जाती है. अभी ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जो किंग कोबरा से जुड़ा है. इसमें देख सकते हैं कि खेत में सोई एक महिला पर किंग कोबरा चढ़ जाता है और उसे लपेटकर फन फैला लेता है. महिला को जब आभास होता है कि उसे किंग कोबरा ने लपेट रखा है दहल जाती है. वो यहां समझदारी से काम लेती है और मूवमेंट बिल्कुल बंद कर देती है.

किसी भी प्रकार के सांप को देख लोगों की हालत खराब हो जाती है. लोग यह कामना करते हैं कि सांपों से उनका पाला ना पड़े. लेकिन इस वीडियो में जो नजारा दिखा वो किसी को भी दहला सकता है. यहां सोती हुई महिला के ऊपर अचानक कोबरा चढ़ गया और उसे पूरी तरह से लपेट लिया. महिला धीरे-धीरे घरवालों को आवाज लगाने लगती है. महिला के आस-पास कुछ मवेशी भी नजर आ रहे हैं.