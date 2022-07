King Cobra Ka Video: सांप को देखते ही ज्यादातर लोग घबराने लगते हैं. कितने लोग तो यह भी कामना करते हैं कि जिंदगी में उनका किसी सांप से सामना न हो. लेकिन न चाहते हुए भी कभी-कभी सांप दिख ही जाते हैं. सोचिए अगर घर के किसी सामान में सांप छिपकर बैठ गया हो और अचानक से आपको दिख जाए तो माहौल कैसा बनेगा. निश्चित तौर पर आपके अंदर डर समा जाएगा. ठीक इसी तरह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक किंग कोबरा घर में रखे एक जूते में छिपा हुआ है. जैसे ही नजर पड़ी सारे घरवाले हिल से गए.Also Read - Azgar Ka Video: चुपके-चुपके घर में घुस गया विशालकाय अजगर, घरवालों की नजर पड़ी तो हिल ही गए- देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देखेंगे कि घर में रखे जूते-चप्पलों की अलमारी दिख रही है. उसके ऊपर कई सारे जूते दिख रहे हैं. उनमें एक जूते में खतरनाक किंग कोबरा छिपकर बैठा हुआ है. वो इस तरह से बैठा हुआ है कि किसी को भी यकीन नहीं होगा. लेकिन घर के लोगों में से किसी की नजर उस पर पड़ गई और ट्रेनर को बुलाया गया. बाद में जैसे-तैसे सांप को वहां से निकाला गया.

You will find them at oddest possible places in https://t.co/2dzONDgCTj careful. Take help of trained personnel.

WA fwd. pic.twitter.com/AnV9tCZoKS

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) July 11, 2022