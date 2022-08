King Cobra Ka Video: सोशल मीडिया में एक बहादुर महिला का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें अपनी जान पर खेलते हुए उसने किंग कोबरा से अपने बच्चे को सुरक्षित बचा लिया. वीडियो कर्नाटक में मांड्या शहर का बताया जाता है. सामने आया वीडियो मांड्या में किसी घर के बाहर का सीसीटीवी फुटेज हैं. तीस सेकंड के वीडियो में देख सकते हैं कि कई फीट लंबा किंग कोबरा घर के बाहर दरवाजे के बिल्कुल करीब से गुजर रहा है. फ्रेम में ये दृश्य ही काफी डरावना लगता है.Also Read - Jija Sali Ka Video: जीजाजी को रसगुल्ला खिलाने में बड़ी गलती कर गई साली, फिर जो हुआ खुद भी हिल गई बेचारी | देखें वीडियो

फुटेज में आगे देखेंगे कि कोबरा दरवाजे से गुजर ही रहा था कि तभी मां अपने बच्चे के साथ घर से बाहर दरवाजे के करीब पहुंची. वो इससे बिल्कुल अंजान है सांप करीब में ही है. वो अपने बच्चे को बाहर छोड़ ही रही होती है कि तभी उसका पैर कोबरा पर पड़ गया. इससे सांप तुरंत आक्रमक हो गया और बच्चे को डसने ही वाला था. मगर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता पास में खड़ी मां गोली की रफ्तार से अपने लाल के पास पहुंची और उसे पीछे खींच लिया. इधर सांप भी सेकंड भर में भाग खड़ा हुआ. फ्रेम में ये दृश्य किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है. Also Read - Har Ghar Tiranga: तिरंगा देख नहीं सकती ये स्कूली बच्ची, मगर देशभक्ति ऐसी हर कोई सलाम करेगा | देखिए Video

Her presence of mind saved the kid..

Mother

But be safe all, this is an eye opener to all pic.twitter.com/tPm6WbGc8g

