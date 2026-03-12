By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Cobra Ka Video: कोबरा के सामने बैठकर बीन बजाने लगा सपेरा, तभी ऐसा हमला हुआ खुद नीला पड़ गया बेचारा | देखें वीडियो
King Cobra Ka Video: हैरान करने वाले नजारे में देखेंगे कि सपेरे ने जैसे ही बीना बजाना शुरू किया सांप ने तुरंत उस ही डस लिया.
Viral Video Today: दुनिया में सबसे खतरनाक जीवों की बात होती है तब किंग कोबरा का नाम दिमाग में पहले आता है. कोबरा को सांपों की प्रजाति में सबसे खतरनाक माना जाता है. ये एक बार डस ले तो किसी का भी बचना मुश्किल होता है. यही वजह है इंसान सांपों से अक्सर दूरी बनाकर रखते हैं. हालांकि माना जाता है सपेरे अपने बीन की धुन से सांप को काबू में कर सकते हैं. अभी ठीक वैसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें सपेरा किंग कोबरा को अपनी बीन की धुन पर नचाने की कोशिश करता हुआ नजर आता है. मगर इसके उलट बेचारे के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की होगी.
सपेरे को ही सांप ने डस लिया
वायरल वीडियो देखकर मालूम होता है कि किंग कोबरा आराम से गुजर रहा था, मगर तभी सपेरे की उसपर नजर पड़ गई. सपेरे ने तुरंत अपना पिटारा खोला और बीन बाहर निकाल ली. सपेरा सांप के ठीक सामने बैठता है और बीन बजाना शुरू करता है. मगर सपेरे की ये हरकत सांप को बिल्कुल पसंद नहीं आई. उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. फ्रेम में फिर जो कुछ नजर आता है किसी को भी हैरान करने के लिए काफी है. इसमें देखेंगे कि सपेने जैसे ही बीन में फूंक मारी कोबरा तुंरत डस लिया.
नीला पड़ गया शख्स
हमला इतना तेज और अचानक हुआ कि सपेरा को खुद को सुरक्षित नहीं कर पाया. मानो सांप के डसने से सपेरा नीला पड़ गया होगा. हालांकि अगले कुछ सेकंडों में वो खुद को संभालता है और दोबारा बीन बजाना शुरू करता है. मगर अब सपेरा बीन बजाने की पूरी कोशिश करता है, मगर चाहकर बेचारा बीन नहीं बाजा पाता है. बीन की धुन की जगह अब कुछ अजीब धुन निकलती है, जिससे सांप और भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जो सबसे ज्यादा बार देखने लायक है.
मालूम हो सांप और सपेरे का ये वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. वीडियो इंस्टाग्राम पर therealtarzann नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.