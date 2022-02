King Cobra Ka Video: सोशल मीडिया पर सांप से जुड़े वीडियो काफी संख्या में पोस्ट होते हैं. सांप को देखते ही लोगों की हालत खराब हो जाती है. सामने अगर किंग कोबरा आ जाए तो फिर दहशत में पड़ना लाजमी है. किंग कोबरा अपने जैसे सांपो से तो भिड़ता ही है. वो दूसरे सांपों पर भी खतरनाक तरीके से टूट पड़ता है. सोशल मीडिया पर इसी से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि किंग कोबरा कैसे एक दूसरे सांप पर हमला बोल देता है. और उसे अपना शिकार बना लेता है.Also Read - Nagin Dance Ka Video: नागिन डांस करते-करते टेंट पर चढ़ गया लड़का, फिर जो किया आप सोच भी नहीं सकते- देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सांप पर पीछे से किंग कोबरा ने बिजली की गति से अटैक कर दिया. पहले किंग कोबरा उसको मुंह में दबा लेता है और फिर अगले ही पल उसे शिकार बना लेता है. किंग कोबरा के द्वारा अचानक हुए हमले से दूसरे सांप को संभलने तक का मौका नहीं मिलता है. जिस तरह से किंग कोबरा ने दूसरे सांप पर हमला बोला उसे देख किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं. वीडियो पोस्ट होते ही वायरल होने लगा है.

यहां देखें वीडियो:

King cobra is hunting for another snake pic.twitter.com/8nsLfnnlIH

— मनीष Anand, Pacemaker expert (@ManeeshAnand1) February 14, 2022