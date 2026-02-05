By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
King Cobra Ka Video: शख्स ने मुंह में डाल लिया जिंदा कोबरा, तभी जो हुआ रोंगटे खड़े हो जाएंगे | देखें वीडियो
King Cobra Ka Video: देख सकते हैं कि कैसे शख्स जिंदा कोबरा को ही मुंह में रख लेता है. आगे का नजारा वाकई दहला देने वाला है.
King Cobra Ka Video: सांप और अजगर से जुड़े वीडियो तो आपने खूब देखे होंगे. मगर अभी जो वीडियो सामने आया है उसने सबकी रूह तक कंपा दी. इसमें देख सकते हैं कि एक किंग कोबरा साफ तौर पर फन फैलाए खड़ा दिखता है, यानी वह पूरी तरह अलर्ट और हमला करने की स्थिति में है. तभी एक बूढ़ा शख्स बिना किसी सुरक्षा के जमीन की ओर झुकता है और अचानक अपने मुंह से सांप के फन को पकड़ लेता है. यह सीन इतना डरावना है कि देखने वाले पलभर के लिए सन्न रह जाते हैं. किंग कोबरा दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक माना जाता है, ऐसे में इस तरह की हरकत किसी के भी होश उड़ा सकती है.
सांप के साथ खतरनाक स्टंट
वायरल वीडियो में हैरानी की बात यह है कि यह खतरनाक करतब किसी सुनसान जगह पर नहीं, बल्कि भारी भीड़ के बीच किया गया. मौके पर मौजूद लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे थे. कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए, तो कई लोग इस खौफनाक मंजर को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड करने लगे. किसी ने भी उस शख्स को रोकने की कोशिश नहीं की. वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि वहां एक और सांप मौजूद था, जिससे खतरा और बढ़ गया था. इसके बावजूद बूढ़ा शख्स पूरी तरह निडर नजर आया और सांपों के साथ खिलवाड़ करता रहा.
इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो को:
झोले में डाला सांप
आगे देखेंगे कि स्टंट के बाद जो हुआ, वह और भी चौंकाने वाला था. शख्स ने किंग कोबरा को ऐसे संभाला जैसे वह कोई खिलौना हो और उसे सीधे अपने झोले में डाल लिया. वीडियो देखने के बाद लोग हैरानी और डर दोनों महसूस कर रहे हैं. कई लोग इसे बहादुरी बता रहे हैं, तो कई इसे बड़ी लापरवाही और जान से खिलवाड़ मान रहे हैं. इस वीडियो को ayub_rider28_official नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी शेयर किया गया है. नेटिजन्स इस पर जमकर रिएक्शन पोस्ट कर रहे हैं.