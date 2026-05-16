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King Cobra Ka Video: टॉयलेट सीट से अचानक निकल आया किंग कोबरा, नजर पड़ते ही छूट गई कंपकंपी | देखें वीडियो
King Cobra Ka Video: देखा जा सकता है कि जैसे ही टॉयलेट में छिपे सांप पर नजर पड़ी अफरा-तफरी मच गई. वीडियो देखकर नेटिजन्स भी कांप उठे.
King Cobra Ka Video: सोशल मीडिया पर एक खौफनाक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई. वीडियो फिलीपींस में किसी जगह का बताया जा रहा है. सांप एक रिसॉर्ट में निकला. इस संबंध में बताया जा रहा कि जैसे ही एक गेस्ट होटल के बाथरूम में गया, उसकी नजर टॉयलेट सीट के अंदर छिपे एक विशाल किंग कोबरा पर पड़ी. सांप को देखते ही वह घबरा गया और तुरंत बाहर भाग आया. कुछ ही पलों में होटल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस नजारे को देख नेटिजन्स भी हिल गए.
टॉयलेट में दिखा खतरनाक सांप
ध्यान खींच रहे वीडियो में देख सकते हैं कि लकड़ी की मदद से किंग कोबरा को बाहर निकाला जा रहा था. सांप धीरे-धीरे टॉयलेट सीट से बाहर निकल रहा था. उसका फन पूरी तरह फैला हुआ था और वह काफी खतरनाक नजर आ रहा था. होटल में मौजूद लोगों ने जैसे ही यह दृश्य देखा, सभी डर गए. मेहमान ने तुरंत रिसॉर्ट स्टाफ को बुलाया और मदद मांगी. इसके बाद होटल के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और सावधानी के साथ सांप को पकड़ने की कोशिश करने लगे.
इंस्टाग्राम पर यहां देखिए वायरल वीडियो:
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ऐसे निकाला गया बाहर
बता दें कि किंग कोबरा दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में गिना जाता है, इसलिए जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती थी. काफी मेहनत के बाद कर्मचारियों ने सांप को सुरक्षित तरीके से काबू में कर लिया और उसे वहां से बाहर ले गए. कई यूजर्स ने कहा कि अब होटल के बाथरूम का इस्तेमाल करने से पहले उन्हें डर लगेगा. कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में लिखा, ‘सांप को भी चैन नहीं होता कहीं से भी निकल आते हैं.’ इस वीडियो को cbsnews नाम के इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किया गया है.