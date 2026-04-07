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Cobra Ka Video: किंग कोबरा को किस करने लगा शख्स, तभी ऐसा फन मारा जिंदा नहीं बच पाया बेचारा | देखें वीडियो

Snake Ka Video: पूरा मामला हरियाणा के करनाल का बताया गया है. यहां एक शख्स के खतरनाक शौक ने उसकी जान ले ली. मामला तब सामने आया जब वह जहरीले किंग कोबरा के साथ ऐसा करतब करने लगा, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए.

Published date india.com Published: April 7, 2026 10:37 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Sanp Ka Video
शख्स किंग कोबरा के साथ किसी खिलौने की तरह खेलता हुआ नजर आता है. (Photo/X)

Viral Video Today: दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों की बात होती है तब दिमाग में किंग कोबरा का नाम जरूर आता है. यकीनन ये सांप इतना खतरनाक है कि इसका नाम सुनते ही शरीर कांप जाता है. गलती से भी कोबरा सामने पड़ जाए तो तुरंत उल्टा पांव दौड़ पड़ते हैं. मगर अभी कोबरा से जुड़ा एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो किसी को भी हैरान कर देगा. दरअसल पूरा मामला हरियाणा के करनाल का बताया गया है. यहां एक शख्स के खतरनाक शौक ने उसकी जान ले ली. मामला तब सामने आया जब वह जहरीले किंग कोबरा के साथ ऐसा करतब करने लगा, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए.

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कोबरा को किस करने लगा शख्स

बताया जा रहा है कि शख्स को सांप पकड़ने और उनके साथ खेलने का शौक था. गांव में कहीं भी सांप निकलता, वह तुरंत पहुंच जाता और उसे पकड़ लेता. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार उसका सामना बेहद खतरनाक किंग कोबरा से हो गया. लोगों ने बताया कि शख्स ने सांप को पकड़ने के बाद उसे किस करने की कोशिश करता है. इतना ही नहीं शख्स ने उसे अपने गले में डाल लिया और फिर उसके साथ अजीब हरकतें करने लगा. मगर यही लापरवाही बहुत भारी पड़ गई.

पलटकर सांप ने किया हमला

अचानक किंग कोबरा ने फन उठाकर जोरदार हमला कर दिया और उसे डंस लिया. शुरुआत में लोगों को लगा कि वह इसे भी संभाल लेगा, लेकिन कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ने लगी. परिवार वाले उसे घर ले गए, लेकिन इलाज मिलने से पहले ही उसकी मौत हो गई. गांव के लोगों का कहना है कि यह कोई पहली बार नहीं था. वह पहले भी कई बार सांपों के साथ ऐसे करतब कर चुका था. लेकिन इस बार एक छोटी सी गलती उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गई.

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यहां एक्स पर देखें वीडियो

यह घटना साफ बताती है कि जहरीले जीवों के साथ जरा सी भी लापरवाही जानलेवा हो सकती है. खासकर किंग कोबरा जैसे खतरनाक सांप के साथ खिलवाड़ करना किसी बड़े खतरे को न्योता देने जैसा है. मालूम हो घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. इसे एक्स पर @Deadlykalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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