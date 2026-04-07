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King Cobra Ka Viral Video Man Lost His Life After Attempting Dangerous Stunt With Cobra Shocking Video Went Viral

Cobra Ka Video: किंग कोबरा को किस करने लगा शख्स, तभी ऐसा फन मारा जिंदा नहीं बच पाया बेचारा | देखें वीडियो

Snake Ka Video: पूरा मामला हरियाणा के करनाल का बताया गया है. यहां एक शख्स के खतरनाक शौक ने उसकी जान ले ली. मामला तब सामने आया जब वह जहरीले किंग कोबरा के साथ ऐसा करतब करने लगा, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए.

शख्स किंग कोबरा के साथ किसी खिलौने की तरह खेलता हुआ नजर आता है. (Photo/X)

Viral Video Today: दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों की बात होती है तब दिमाग में किंग कोबरा का नाम जरूर आता है. यकीनन ये सांप इतना खतरनाक है कि इसका नाम सुनते ही शरीर कांप जाता है. गलती से भी कोबरा सामने पड़ जाए तो तुरंत उल्टा पांव दौड़ पड़ते हैं. मगर अभी कोबरा से जुड़ा एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो किसी को भी हैरान कर देगा. दरअसल पूरा मामला हरियाणा के करनाल का बताया गया है. यहां एक शख्स के खतरनाक शौक ने उसकी जान ले ली. मामला तब सामने आया जब वह जहरीले किंग कोबरा के साथ ऐसा करतब करने लगा, जिसे देखकर लोग हैरान रह गए.

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कोबरा को किस करने लगा शख्स

बताया जा रहा है कि शख्स को सांप पकड़ने और उनके साथ खेलने का शौक था. गांव में कहीं भी सांप निकलता, वह तुरंत पहुंच जाता और उसे पकड़ लेता. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार उसका सामना बेहद खतरनाक किंग कोबरा से हो गया. लोगों ने बताया कि शख्स ने सांप को पकड़ने के बाद उसे किस करने की कोशिश करता है. इतना ही नहीं शख्स ने उसे अपने गले में डाल लिया और फिर उसके साथ अजीब हरकतें करने लगा. मगर यही लापरवाही बहुत भारी पड़ गई.

पलटकर सांप ने किया हमला

अचानक किंग कोबरा ने फन उठाकर जोरदार हमला कर दिया और उसे डंस लिया. शुरुआत में लोगों को लगा कि वह इसे भी संभाल लेगा, लेकिन कुछ ही देर में उसकी हालत बिगड़ने लगी. परिवार वाले उसे घर ले गए, लेकिन इलाज मिलने से पहले ही उसकी मौत हो गई. गांव के लोगों का कहना है कि यह कोई पहली बार नहीं था. वह पहले भी कई बार सांपों के साथ ऐसे करतब कर चुका था. लेकिन इस बार एक छोटी सी गलती उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गई.

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यहां एक्स पर देखें वीडियो

Karnal, Haryana: A man lost his life after attempting a dangerous stunt with a cobra, putting the snake’s head inside his mouth. The venomous snake bit him during the act, and the incident has gone viral on video. pic.twitter.com/md73uyeR4R — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) April 6, 2026

यह घटना साफ बताती है कि जहरीले जीवों के साथ जरा सी भी लापरवाही जानलेवा हो सकती है. खासकर किंग कोबरा जैसे खतरनाक सांप के साथ खिलवाड़ करना किसी बड़े खतरे को न्योता देने जैसा है. मालूम हो घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. इसे एक्स पर @Deadlykalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

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