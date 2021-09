Khatarnak Sanp Ka Video: जरा सोचिए आप किसी काम से बाहर जाएं और घर वापस लौटने के लिए अपने वाहन के पास पहुंचे, मगर उसमें खतरनाक कोबरा सांप बैठा मिल जाए. स्वाभाविक है कि ऐसा होने पर कोई भी बुरी तरह डर जाएगा और अपना वाहन वहीं खड़ा छोड़ देगा. इन दिनों सोशल मीडिया में एक ऐसा ही वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वीडियो कई फीट लंबे एक जहरीले सांप का है जो सड़क पर खड़ी एक स्कूटी में ऐसी जगह छिप गया कि देखकर भी यकीन नहीं होगा. वीडियो को अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाखों बार देखा जा चुका है और सैकड़ों लोगों ने इसपर प्रतिक्रियाएं दी है.Also Read - Swans Love Video: प्रेम करते हुए कैमरे में कैद हुआ हंस का जोड़ा, होने लगी बर्फबारी | देखिए दिल को छू लेने वाला वीडियो

वायरल हो रहे करीब दो मिनट के वीडियो में देखा जा सकता है कि एक जहरीला कोबरा सड़क किनारे खड़ी स्कूटी की हेडलाइट के पीछे जाकर छिप गया. शुरुआत में सफेद रंग की स्कूटी देखने पर ऐसा लगता है कि इसमें इतना बड़ा सांप कैसे छिप सकता है. हालांकि जब सांप का रेस्क्यू करने पहुंचे शख्स ने हेडलाइन के कवर को हटाया तो फनफनाते हुए कोबरा बाहर निकल आया. ये देख आसपास के लोग भी चिल्लाने लगे. Also Read - India Ka Jugaad: जब कुछ काम ना आया तो लगाया देसी जुगाड़, तुरंत स्टार्ट हो गई मशीन | देखिए ये मजेदार Video

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स ने रेस्क्यू करने के लिए सांप को पानी की बोतल में करने की कोशिश की, मगर शुरुआत में वो इसमें कामयाब नहीं हुआ. हालांकि थोड़ी देर बाद इसमें कामयाबी मिली और सांप को बोतल में बंद कर दिया. इसके बाद उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया. Also Read - Food delivery Wale Ka Video: फूड डिलीवरी ब्यॉय ने सड़क किनारे खड़ी की स्कूटी, फिर कर दिया हर पैकेट झूठा | Viral हुआ ये वीडियो

यहां देखें वीडियो-

Such guests during rains are common…

But uncommon is the method used to rescue it. Never ever try this😟 pic.twitter.com/zS4h5tDBe8

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) September 7, 2021