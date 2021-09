Kiren Rijiju Ka Funny Video: केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू (Union Minister Kiren Rijiju) इन दिनों इंटरनेट पर छाए हुए हैं. वजह है उनका गाया हुआ एक गाना जिसका वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर हजारों लाखों बार देखा जा चुका है. रिजिजू ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है, जिसे अभी तक हजारों बार देखा जा चुका है और बड़ी संख्या में लोगों ने इसे पसंद किया है. कानून मंत्री ने दरअसल बीते गुरुवार को युवा नौकरशाहों से जुड़े एक कार्यक्रम में ये गाना गाया.Also Read - Viral Video Today: किचन में खाना बना रही थी महिला, पर बालों में ही लग गई आग | देखिए ये Video

सोशल मीडिया में फिटनेस से जुड़े वीडियो शेयर करने के लिए खासे मशूहर रिजिजू (49) ने ऐसा अरुणाचल सिविल सर्विस ऑफिसर्स को खुश करने के लिए किया था. दरअसल इन अधिकारियों ने आईएएस अकादमी में कस्टमाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा किया था. खास बात है कि रिजिजू ने कार्यक्रम में जब गाना शुरू किया तो अपनी आवाज से सभी का दिल जीत लिया. उनकी आवाज सुनकर मालूम होता है कि जैसे कोई पेशेवर गायक गा रहा है. Also Read - Dog Ka Funny Video: अचानक अजीब हरकत करने लगा डॉगी, फिर जो दिखा हंसी नहीं रुकेगी | देखिए ये मजेदार वीडियो

कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री ने साल 1981 की मशूहर फिल्म ‘याराना’ का गाना ‘तेरे जैसा यार कहां’ सुनाया. उन्होंने करीब एक मिनट तक गाना सुनाया. इस दौरान उनका अंदाज देखना मजेदार लगता है. वहीं आखिर में गाना खत्म करने के बाद रिजिजू जो कहते हैं वो सुनना और भी मजेदार है. उन्होंने कहा- ‘बहुत मेहनत से गाया है.’ इस दौरान उनसे दोबारा गाने की गुजारिश भी की गई. Also Read - PM Candidate Ka Video: खुद को पीएम उम्मीदवार बता प्रचार कर रहा ये शख्स, नाम सुन लिया आ जाएंगे चक्कर | देखिए ये वीडियो

यहां देखें वीडियो-

Just to please the young and smart Arunachal Civil Service Officers after completing their 1st ever Customised Training Programme at the Premier Academy for IAS, Elite Officers – 'Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration' @LBSNAA_Official pic.twitter.com/INGQGfFsVs

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) September 23, 2021