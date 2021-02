Kissing Live Video: कोई वीडियो लाइव हो और अचानक उसमें मियां-बीवी रोमांस करने लगें तो क्या कहेंगे. खास तौर पर भारत में. ऐसा ही एक अजब वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. Also Read - ऑनलाइन मंगाया खाना, डिलीवरी ड्राइवर ने किया अनोखा मैसेज, Sorry Love Ate Your Food

वीडियो में एक शख्स बेहद संजीदा होकर अर्थव्यवस्था पर चर्चा कर रहा है. वीडियो लाइव चल रहा है. पर इस बीच उसकी पत्नी वहां आ जाती है. इसके बाद जो होता है उसे देख हर कोई हैरान रह जाता है.

इस शख्स की पत्नी उसे लगभग चूम ही लेती है. ये देख आदमी थोड़ा असहज हो जाता है.

जब ये सब होता है तब ये शख्स किसी प्रोग्राम में ऑनलाइन GDP पर चर्चा कर रहा होता है. ट्विटर पर इस वीडियो को @sagarcasm यूजर ने शेयर किया.

वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

When your GDP gets a stimulus package at the wrong time

देखें पोस्ट-

When your GDP gets a stimulus package at the wrong time pic.twitter.com/cokai2r5Fp — Sagar (@sagarcasm) February 10, 2021

सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है. लोग इसे बेहद पसंद कर रहे हैं. लाइक्स, रि-शेयर और मजेदार कमेंट्स का दौर जारी है.

खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 71.7K views मिल चुके हैं.