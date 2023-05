Viral Video: लिफ्ट में छात्रा को दिखाया चाकू, वीडियो वायरल होते ही गिरफ्तार हुए आरोपी

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हाईराइज सोसाइटी की लिफ्ट में दो लड़कों ने 8वीं क्लास की स्टूडेंट को चाकू दिखाया. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. छात्रा लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर से 6 मंजिल स्थित फ्लैट पर जा रही थी, तभी दो लड़के आए. एक के हाथ में चाकू था. लिफ्ट में घुसते ही उसने छात्रा को चाकू दिखाया. इससे छात्रा डर गई और लिफ्ट में कोने में सहम कर खड़ी हो गई. अपना फ्लोर आने पर दोनों लड़के लिफ्ट से बाहर निकल गए. छात्रा भी उनके पीछे गेट तक गई और फिर अंदर आ गई.

इसके बाद वो अपने फ्लोर पर लिफ्ट से चली गई. उसने पेरेंट्स को पूरी बात बताई. वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद पुलिस ने घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इसमें एक आरोपी बीटेक का स्टूडेंट्स है, तो दूसरा खुद को गृह मंत्रालय में बताता है. घटना 7 मई की है.

घटना दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के किनारे बसी महागुनपुरम सोसाइटी की है. पुलिस ने बताया कि इस सोसाइटी के एक टावर में प्रोफेसर अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. 7 मई की शाम करीब 4 बजे प्रोफेसर की 12 वर्षीय बेटी ग्राउंड फ्लोर से अपने फ्लैट पर जा रही थी. इस दौरान दो लड़कों ने उसे चाकू दिखाया. इसके बाद घर जाकर बच्ची ने पेरेंट्स को पूरी बात बताई. पेरेंट्स ने मेंटेनेंस टीम को फोन कर लिफ्ट की सीसीटीवी निकलवाई, तो पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद मिला.