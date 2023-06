पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक मशूहर नाइट क्लब टॉय रूम को पशु प्रेमियों और नेटिजंस के गुस्से का सामना करना पड़ा है. दरअसल यहां नाइट क्लब परिसर में जंजीर से बंधे बंदर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके बाद क्लब को लोगों के क्रोध का सामना करना पड़ा है. मामले को मशहूर बांग्ला एक्ट्रेस स्वस्तिका मुखर्जी ने उजागर किया. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा, ‘मुझे कहने में शर्म आती है! यह देखना निराशजनक कि हैशटैग टॉयरूमकोलकाता ने खुद को अलग दिखने के लिए एक्ट के नाम पर क्या किया! खैर, आपने जरूर किया. यह एक अलग स्तर की क्रूरता है.’

उन्होंने आगे लिखा, ‘आप कितना नीचे गिर सकते हैं हैशटैग टॉयरूमकोलकाता. और जो लोग वहां पार्टी करने गए हैं और इस क्रूर कृत्य में लिप्त हैं, उनमें से किसी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की?’ एक्ट्रेस ने यह भी लिखा कि टॉयरूम कोलकाता ने लोगों को उन्हें टैग करने से रोक दिया है. उन्हें लगता है कि वे अपने सोशल मीडिया हैंडल को डिसेबल करके इस अत्याचार से बच सकते हैं? इस बीच, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया ने घोषणा की है कि उनकी क्रूरता प्रतिक्रिया टीम पहले ही यह मुद्दा उठा चुकी है.