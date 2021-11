Trending News Today: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने आज शुक्रवार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का बड़ा ऐलान किया है. राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में देशवासियों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि सरकार नेक नियत और समर्पण भाव से देश के किसानों के कल्याण के लिए यह कानून लेकर आई थी, लेकिन देश के कुछ किसान भाईयों को सरकार यह समझा नहीं पाई.Also Read - जीजा सलमान खान पर खुलकर बोले Aayush Sharma, कहा- 'भाईजान मेरी जान'- देखें Interview

उन्होंने कहा कि भले ही किसानों का एक वर्ग ही इन कानूनों को विरोध कर रहा था लेकिन यह सरकार के लिए महत्वपूर्ण था इसलिए सरकार ने इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है. पीएम मोदी ने आंदोलन कर रहे किसानों से नई शुरुआत करने और अपने-अपने घर, अपने खेत और अपने परिवार के बीच लौटने का आग्रह करते हुए वादा किया कि उनकी सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देगी.

प्रधानमंत्री की कृषि कानून वापसी की घोषणा के बाद ये मुद्दा ट्विपर पर टॉप टेंड में है. सोशल मीडिया पर लोग #FarmLaws #Punjab #KisanMajdoorEktaZindabaad #MasterStroke और #Tikait हैशटैग से जमकर अपनी राय दे रहे हैं. तमात विपक्षी और किसान नेताओं ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय दी है.

किसान नेता राकेश टिकैत (Rakesh Tikait) ने कहा है- आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा. सरकार MSP के साथ-साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करें.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot) ने ट्वीट किया- तीनों काले कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा लोकतंत्र की जीत एवं मोदी सरकार के अहंकार की हार है. यह पिछले एक साल से आंदोलनरत किसानों के धैर्य की जीत है. देश कभी नहीं भूल सकता कि मोदी सरकार की अदूरदर्शिता एवं अभिमान के कारण सैकड़ों किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Congress Leader Rahul Gandhi) ने कहा- देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया. अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो. जय हिंद, जय हिंद का किसान.

पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) ने कहा- अच्छी खबर. हर पंजाबी की मांगों को मानने और गुरुनानक जयंती (GuruNanakJayanti) के पवित्र अवसर पर 3 काले कानूनों को निरस्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रगुजार हूं. मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार किसानी के विकास के लिए मिलकर काम करती रहेगी.

