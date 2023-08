चांद पर पहुंचा Chandrayaan-3 तो कुमार विश्वास ने PAK पर कसा तंज, फवाद हुसैन के Tweet पर दिया यह रिएक्शन

चंद्रयान-3 को चांद पर (Chandrayaan-3) लैंड कराकर भारत ने इतिहास रच दिया. चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर (Vikram Lander) चांद की सतह पर सफलतापूर्व लैंड हुआ. सॉफ्ट लैंडिंग को लेकर देशभर की दुआएं काम आईं और ISRO ने भारत को यह उपलब्धि दिलाई. तय समय के मुताबिक शाम 6 बजकर 4 मिनट पर चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर चांद पर लैंड हुआ. इसके साथ ही ऐसा कारनामा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है. इससे पहले अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ इस तकनीक में महारत हासिल थी, हालांकि उनकी ‘सॉफ्ट लैंडिंग’ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं हुई थी और भारत ने चंद्रयान-3 को दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराया है. इन सबके बीच कवि कुमार विश्वास ने भारत की ऐतिहासिक उपबल्धि को लेकर पाकिस्तान पर तंज कसा है.

कुमार विश्वास (Kumar Vishwas News) ने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए एक पुराना वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं कि झंडे पर चांद होना और चांद पर झंडे होने में औकात का अंतर होता है. मालूम हो कि पाकिस्तान के झंडे पर चांद है और इसे लेकर भी कुमार विश्वास ने पड़ोसी मुल्क पर तंज कसा. कुमार विश्वास ने यह वीडियो पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और इमरान खान के बेहद करीबी रहे फवाद हुसैन के चंद्रयान पर किये गए ट्वीट पर पोस्ट किया है.