सुरंग में फंसे मजदूर दीपक ने कहा- चोर-पुलिस खेलकर किया करते थे मनोरंजन

सिल्कयारा सुरंग से सुरक्षित बाहर आए दीपक अब अपने घर वापस लौट आए है. मुजफ्फरपुर, बिहार के निवासी दीपक अपने पैतृक स्थान पहुंचा गए है, चारधाम यात्रा मार्ग पर बन रहे साढ़े चार किलोमीटर लंबी उत्तकाशी सुरंग का एक हिस्सा 12 नवंबर को ढहने के कारण वहां 41 श्रमिक फंस गए थे. उनमें से एक मुजफ्फरपुर के रहने वाले दीपक भी शामिल है. लगातार युद्धस्तर पर केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के चलाए गए बचाव अभियान के 16 वें दिन (28 नवबंर) यानी मंगलवार रात उन्हें बाहर निकालने में सफलता मिली थी.

#WATCH | Muzaffarpur, Bihar: Deepak who was rescued from the Silkyara tunnel, reaches his native place.

He says, “…I am very happy, as we did not know when we would come out… Our family, friends, and everyone’s well wishes worked, and we came out safely… We were… pic.twitter.com/SyIEeZcOfW

— ANI (@ANI) December 1, 2023