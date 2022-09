Ladki Aur Chor Ka Video: दिल्ली के बदरपुर इलाके में एक लड़की का फोन छीनने की कोशिश करने वाले चोर से लड़ते हुए एक वीडियो सामने आया है. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि 8 अगस्त को दोपहर करीब 1.37 बजे इस संबंध में एक पीसीआर कॉल आई थी.Also Read - Naag Nagin Love Video: नदी के पास एक दूसरे के प्रेम में खो गए नाग-नागिन, आगे जो हुआ वो देखने लायक है- देखें वीडियो

अधिकारी ने बताया, "टिकरी निवासी युवती बदरपुर ताजपुर पहाड़ी इलाके में अपने दोस्त से मिलने गई थी. उस दौरान चोर ने उसका मोबाइल फोन छीनने का प्रयास किया लेकिन लड़की ने बहादुरी दिखाते हुए उस व्यक्ति को पकड़ लिया, जिससे उसने फोन गिरा दिया. लेकिन चोर भागने में सफल रहा. बदरपुर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है."

#WATCH | Delhi: Case filed after a woman who was, on Sept 4, visiting a friend in Tajpur Pahari, Badarpur showed bravado as she caught a man, who was trying to snatch her phone, by his T-shirt & got her phone back. Snatcher then ran away; further probe on: Police

(CCTV visuals) pic.twitter.com/t5msORWQkv

— ANI (@ANI) September 8, 2022