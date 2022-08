Ladki Ka Video: सोशल मीडिया में एक लड़की का वीडियो वायरल है. इसमें वो रेसिडेंशियल सोसायटी के सिक्योरिटी गार्ड को डंडे से पीट रही है. उसे गंदी गालियां दे रही है. वीडियो उत्तर प्रदेश में आगरा का बताया जाता है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गार्ड ने कथित तौर पर आवारा कुत्ते को भगाया तो डॉग लवर लड़की गुस्से से लाल पड़ गई. उसने डंडा उठाया और पीटना शुरू कर दिया. बाद में जब गार्ड ने प्रतिक्रिया दी लड़की उसे गंदी गालियां देने लगी.Also Read - Viral Video: गरीब गलती मानता रहा और अमीरजादी उसे पीटती रही, 90 सेकंड में जड़ दिए 17 थप्पड़ | देखें वीडियो

घटना का वीडियो आज रविवार को सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद आगरा पुलिस एक्शन में आई है. पुलिस ने बताया कि मामले में संज्ञान लिया गया है और खुद को एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट बतानी वाली लड़की के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मालूम हो कि करीब दो मिनट के वीडियो में लड़की गार्ड को धमकी देते हुए कहती है कि वो भाजपा सांसद और पशु अधिकारी कार्यकर्ता मेनका गांधी से उसकी शिकायत करेगी.

मामले में एसपी (सिटी) विकास कुमार ने कहा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की गार्ड को डंडे से पीटती हुई नजर आ रही है. आगरा पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है और कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं न्यू आगरा पुलिस स्टेशन के एसएचओ विक्रम सिंह ने बताया कि मामले में गार्ड अखिलेश सिंह ने शिकायत दी है. सिंह एलआईसी ऑफिसर कॉलोनी में गार्ड हैं. हम महिला के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं.

Shocking video from UP’s #Agra! Woman thrashes, abuses society security guard over ‘bad behavior’ with dogs. pic.twitter.com/XrDSIbT43V

— Aman Dwivedi (@amandwivedi48) August 14, 2022