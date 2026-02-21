Hindi Viral

Ladki Ka Video Bihari Ladki Ka Video Bihar Ki Ladki Ki Eglish Google Trends Girl From Bihar Spoke Amazing English People Went Crazy

Ladki Ka Video: बिहार की लड़की ने बोली ऐसी अंग्रेजी, सुनते ही क्रेजी हो गई जनता | Viral हुआ ये वीडियो

Ladki Ka Video: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखकर हर कोई चौंक गया क्योंकि लड़की ने वाकई धर्राट अंग्रेजी बोलकर हैरान कर दिया.

Ladki Ka Video: सोशल मीडिया पर बिहार की लड़की का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें लड़की पहले भोजपुरी बोलती है और तुरंत अपन एक्सेंट चेंज करके गजब अंग्रेजी बोलना शुरू कर देती है. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और अन्य जगहों पर खूब शेयर हो रहा है. इसमें एक बिहार की लड़की पहले भोजपुरी या देसी अंदाज में बात करती है. वह एक कमेंट पढ़ती है जिसमें किसी ने लिखा था कि बिहार के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते. यह कमेंट शायद उसके किसी पुराने इंग्लिश वीडियो पर आया होगा.

बिहारी लड़की की अंग्रेजी

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि लड़की पहले भोजपुरी में मजाक उड़ाती है और कमेंट करने वाले का मजाक बनाती है. फिर अचानक अपना एक्सेंट पूरी तरह बदलकर बहुत शानदार और धाकड़ अंग्रेजी बोलना शुरू कर देती है. उसकी इंग्लिश इतनी साफ और फ्लुएंट है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं. यह स्विच बहुत तेज और प्रभावशाली है, जिससे वीडियो और भी मजेदार बन जाता है.

यहां देखिए वीडियो को:

View this post on Instagram A post shared by India Insight Now (@indiainsightnow)

यूजर्स की प्रतिक्रिया

इस वीडियो को देखने के बाद कई यूजर्स ने लड़की की तारीफ की है. उनका कहना है कि यह बिहार के टैलेंट को दिखाता है. यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि एक बड़ा संदेश भी देता है. बिहार या किसी भी राज्य के लोगों को भाषा या एक्सेंट के आधार पर जज नहीं करना चाहिए. टैलेंट कहीं से भी आ सकता है. लड़की ने न सिर्फ कमेंट का मजाकिया जवाब दिया, बल्कि साबित किया कि मेहनत और प्रैक्टिस से कोई भी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है. इस वीडियो को indiainsightnow नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें