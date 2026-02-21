By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Ladki Ka Video: बिहार की लड़की ने बोली ऐसी अंग्रेजी, सुनते ही क्रेजी हो गई जनता | Viral हुआ ये वीडियो
Ladki Ka Video: सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखकर हर कोई चौंक गया क्योंकि लड़की ने वाकई धर्राट अंग्रेजी बोलकर हैरान कर दिया.
Ladki Ka Video: सोशल मीडिया पर बिहार की लड़की का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें लड़की पहले भोजपुरी बोलती है और तुरंत अपन एक्सेंट चेंज करके गजब अंग्रेजी बोलना शुरू कर देती है. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और अन्य जगहों पर खूब शेयर हो रहा है. इसमें एक बिहार की लड़की पहले भोजपुरी या देसी अंदाज में बात करती है. वह एक कमेंट पढ़ती है जिसमें किसी ने लिखा था कि बिहार के लोग अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते. यह कमेंट शायद उसके किसी पुराने इंग्लिश वीडियो पर आया होगा.
बिहारी लड़की की अंग्रेजी
वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि लड़की पहले भोजपुरी में मजाक उड़ाती है और कमेंट करने वाले का मजाक बनाती है. फिर अचानक अपना एक्सेंट पूरी तरह बदलकर बहुत शानदार और धाकड़ अंग्रेजी बोलना शुरू कर देती है. उसकी इंग्लिश इतनी साफ और फ्लुएंट है कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं. यह स्विच बहुत तेज और प्रभावशाली है, जिससे वीडियो और भी मजेदार बन जाता है.
यहां देखिए वीडियो को:
View this post on Instagram
यूजर्स की प्रतिक्रिया
इस वीडियो को देखने के बाद कई यूजर्स ने लड़की की तारीफ की है. उनका कहना है कि यह बिहार के टैलेंट को दिखाता है. यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि एक बड़ा संदेश भी देता है. बिहार या किसी भी राज्य के लोगों को भाषा या एक्सेंट के आधार पर जज नहीं करना चाहिए. टैलेंट कहीं से भी आ सकता है. लड़की ने न सिर्फ कमेंट का मजाकिया जवाब दिया, बल्कि साबित किया कि मेहनत और प्रैक्टिस से कोई भी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है. इस वीडियो को indiainsightnow नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.