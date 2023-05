Girl Funny Video: सोशल मीडिया की दुनिया मजेदार वीडियो से भरी पड़ी है. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हर रोज हजारों लाखों की तादाद में वीडियो देखे और अपलोड किए जाते हैं. मगर इनमें कुछ ही होते हैं जो अपने यूनिक कंटेंट की वजह से आते ही छा जाते हैं और लंबे समय देखे जाते हैं. अभी एक ऐसा ही मजेदार वीडियो सामने आया है. वीडियो एक ऐसी लड़की से जुड़ा है जो इलेक्ट्रिक कार होते हुए भी पेट्रोल पंप पर पहुंच गई. फ्रेम में इसके बाद जो कुछ नजर आया आज हंसी नहीं रोक पाएंगे.

डेढ़ मिनट के वीडियो में देखा जा सकता है कि टेस्ला कार चला रही लड़की सीधे पेट्रोल पंप पर पहुंच गई. अगले सेकंड वो गाड़ी उतरी और नोजल हाथ में ले लिया. इधर ठीक पीछे दूसरी कार में बैठे शख्स ने जैसे ही इलेक्ट्रिक कार देखी, तुरंत कैमरा ऑन किया रिकॉर्डिंग करने लगे. इसमें आगे देखेंगे कि नोजल हाथ में लिए लड़की गाड़ी के चारों तरफ घूमती है मगर पेट्रोल भरने की जगह नहीं मिलती. लड़की कभी आगे जाती है तो कभी पीछे आती है. वो बार-बार कार को निहारते ही और पेट्रोल भरने की जगह तलाशती है.

इधर रिकॉर्डिंग कर रहा शख्स उसे बताने की कोशिश करता है कि वो इलेक्ट्रिक कार है. कुछ सेकंड बाद दूसरा शख्स गाड़ी से उतरा और सीधे लड़की के पास पहुंच गया. शख्स उसे समझाने की बजाय उल्टा ऐसे दिखाता है कि लड़की सही है और पेट्रोल की टंकी दूसरी जगह पर है. लड़की अभी तक नहीं समझ पाती है कि जो गाड़ी वो चला रही है वो इलेक्ट्रिक है. अब शख्स खुद बाहर निकलता है और लड़की को बताया कि कार असल में इलेक्ट्रिक है और इसमें पेट्रोल भरने की टंकी नहीं है.